Giani Chiriță va avea emisiune la Kanal D! Despre ce e vorba și cine vor fi colegii lui

Giani Kirita se intoarce in mijlocul bunilor sai camarazi, Catalin Cazacu si Victor Slav, in show-ul incendiar „Vulturii de noapte”! Incepand chiar din aceasta duminica, de la ora 23:15, telespectatorii vor avea ocazia sa il revada pe inconfundabilul Giani Kirita, debordand de energie si gata sa transmita publicului starea de bine, inainte de a incepe o noua saptamana.

„Mi-a fost foarte dor de Vulturii mei, de tot ceea ce inseamna acest show, de intreaga echipa, de platoul de filmare, de repetitii, de glumele noastre din culise sau din timpul filmarilor. Ii multumesc bunului meu coleg, Bursucu, pentru perioada in care a avut grija de Cazacu si Victor, a avut o misiune deloc usoara, nu-i usor sa-i mai tii in frau pe cei doi vulturasi! J Abia astept sa inceapa nebunia!”, a spus Giani Kirita.

Si pentru prietenii sai si colegi de platou, Catalin Cazacu si Victor Slav, revenirea lui Giani Kirita in formula care i-a consacrat ca „Vulturii de noapte” este una cat se poate de asteptata. Daca pentru Catalin Cazacu, prietenia cu Giani s-a nascut chiar pe nisipurile din Dominicana, Victor Slav s-a atasat de fostul fotbalist datorita efervescentei si sinceritatii acestuia.

„Dupa ce a plecat Giani am plans in direct, tot timpul asta in care a fost in Dominicana, ca antrenor, ne-a fost foarte dor de el. Cand am auzit ca se intoarce, n-am plans de fericire, dar m-am bucurat foarte tare! Apropierea mea cu Giani a fost tot timpul una foarte speciala, avem foarte multe lucruri sa ne spunem, multe dintre ele le veti auzi, in direct, la a declarat Catalin Cazacu despre revenirea bunului sau prieten.

„I-am simtit lipsa lui Giani, clar si-a pastrat trasaturile de , astea nu se pierd! E special prin felul lui de-a fi, este un om foarte sincer si asta apreciez cel mai mult la el. El te place sau nu te place si iti spune direct, in fata, fara menajamente, ce gandeste. Pe Giani, la fel, il placi sau nu il placi, nu exista cale de mijloc”, l-a portretizat pe fostul fotbalist si Victor Slav.

Trioul de exceptie Catalin Cazacu, Giani Kirita si Victor Slav se intregeste, asadar, din aceasta duminica, de la ora 23:15, si le pregateste fanilor show-ului o revenire de exceptie, in formula clasica si inconfundabila „Vulturii de noapte”!