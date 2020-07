Traian Băsescu, fostul președinte al României, a afirmat într-o emisiune televizată că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei în anumite condiții.

Acest lucru s-ar întâmpla dacă partidele de dreapta nu s-ar înțelege în privința candidatului unic, gândit ca o contrapondere reală la candidatura Gabrielei Firea.

”Nu am terminat ce aveam de făcut”

”Dacă nu se va realiza alianța, nu pot să las PMP-ul să fie batjocorit de liberali și de USR. Voi candida la primăria Capitalei în cazul acesta. Nu am terminat ce aveam de făcut ca primar al Bucureștiului.

De când am pus contoare la fiecare scară de bloc, știam că RADET-ul nu va mai umfla facturile și va ajunge în faliment. Normal era să avem centrale de cvartal. Mai mult, intersecțiile din București le-aș face subterane”, a declarat Băsescu, potrivit realitatea.net.

În context, europarlamentarul PMP a avut o reacție dură cu privire la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Acesta consideră că edilul din București este ”specialistă în confuzie”.

”Ea se pricepe la orice boală”

”Specialistă în a crea confuzie primăriţa a început să turuie pe toate posturile de televiziune câte paturi disponibile are EA la dispoziţie şi cum EA care face ochelari la tot poporul, repară dinţii la tot poporul, ia tensiunea la tot poporul, testează tot poporul etc, etc poate da paturi la tot poporul infectat cu SAR-COV-2 şi mai şi tratează tot poporul de COVID-19.”, a scris Băsescu pe Facebook.

”O împiedică doar Ministerul Sănătăţii care n-o bagă în seamă, că altfel EA, care se pricepe la orice boală, ar oferi paturi de spital la tot poporul. Ştie însă că nu de paturi pentru tratarea COVID – 19 duce lipsă Ministerul Sănătăţii ci de paturi ATI echipate corespunzător.

Biata intrigantă nu a înţeles că tot mai mulţi schimbă canalul când începe să-şi reverse peste ţară cunoştinţele medicale având abordări care seamănă confuzie.

Oamenii au înţeles că nu de paturi duce lipsă Bucureştiul, ci de paturi echipate cu sisteme de ventilaţie în secţiile ATI.”, a adăugat el.