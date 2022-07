Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pledează pentru o „Uniunea Europeană geopolitică” mai puternică în faţa războiului din Ucraina. În acest context, el a făcut apel la blocul comunitar să strângă rândurile în toate domeniile în care statele membre au fost divizate până acum, de la politica migraţională până la dezvoltarea unei apărări comune europene. Astfel că, în următoarele luni, Guvernul de la Berlin va face sugestii concrete pentru a realiza acest lucru.

Uniunea Europeană este o „antiteză vie la imperialism şi autocraţie”, motiv pentru care ea reprezintă o neplăcere pentru conducători precum Vladimir Putin, a subliniat cancelarul german.

„Dezbinarea permanentă, neînţelegerile permanente între statele membre ne slăbesc. De aceea, cel mai important răspuns al Europei la schimbarea vremurilor este: Unitatea. Trebuie neapărat să o menţinem şi să o aprofundăm”, a declarat duminică Olaf Scholz, potrivit ziarul german Frankfurter Allegemeine Zeitung.

„Uniunea Europeană este mai atractivă ca niciodată, se deschide spre noi membri şi se va reforma în acelaşi timp”, a adăugat cancelarul german.

Referitor la extinderea UE, amintim faptul că Bulgaria a căzut de acord să treacă peste diferendele istorice cu Macedonia de Nord. Astfel că, Guvernul de la Sofia a semnat un protocol prin care este acceptată deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la UE.

Mai exact, Bulgaria a semnat duminică un protocol cu Macedonia de Nord, ultimul pas înaintea unei reuniuni interguvernamentale care va deschide negocierile de aderare a acestei ţări şi a Albaniei la Uniunea Europeană, transmite agenția de presă AFP.

„Protocolul conţine măsuri ambiţioase pentru rezolvarea problemelor bilaterale deschise”, a declarat şefa diplomaţiei bulgare, Teodora Ghenciovska.

Ea a precizat că Macedonia de Nord trebuie, în primul rând, să îşi modifice Constituţia prin adăugarea bulgarilor pe lista minorităţilor etnice recunoscute. În caz contrar, nu se vor putea deschide toate capitolele de negociere în vederea aderării la UE.

Reforma constituţională este un proces care poate dura „luni sau ani”, a adăugat Teodora Ghenciovska.

Începând de astăzi, Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (COREPER) va examina pachetul propus, care va fi înaintat apoi unei comisii interguvernamentale convocate de preşedinţia UE, asigurată în acest semestru de Cehia.

Ministrul de Externe din Cehia, Jan Lipavsky, a scris pe contul său de Twitter că respectiva comisie va fi organizată „imediat ce va fi posibil”.

I welcome the signing of the Bulgaria-North Macedonia protocol. As the EU Presidency, we will do our best to start the intergovernmental conferences on accession negotiations in Brussels with North Macedonia as well as Albania as soon as possible. 🇲🇰🇦🇱🇪🇺 #CZPRES

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 17, 2022