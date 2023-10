George Simion critică dur vizita lui Volodimir Zelenski la București

George Simion a a avut o reacție extrem de dură după vizita lui Volodimir Zelenski în România. Liderul AUR susține că vizita președintelui ucrainean la București a fost lipsită de substanță, iar problemele românilor au fost complet neglijate.

„Dragii noștri politicieni s-au îngrămădit să își facă poze și să le posteze repede-repejor pentru a acapara cât mai multe puncte sociale. Dar tot degeaba. Problemele românilor? N-au fost pe agendă!”, a scris el pe www.georgesimion.ro.

Potrivit lui Simion, că „ne-am obișnuit deja cu toții cu modul în care Guvernul României, alături de Președinte, aleg să își bată joc de noi. Dar parcă niciodată nu a fost atât de „mai pe față”, ca acum. Inviți Președintele Ucrainei la tine acasă, îl primești cu onoruri militare și covor roșu, îi promiți ajutor necondiționat, doar ca acesta să răspundă „Nu este o problemă [pentru noi]”, atunci când este întrebat dacă va recunoaște inexistența limbii „moldovenești”. Poetic!”

Problemele românilor au fost ignorate

Liderul AUR a punctat, de asemenea, că politicienii români nu au abordat subiecte importante pentru țara noastră. E vorba de protecția drepturilor etnicilor români din Ucraina, situația agricultorilor români afectați de importurile de cereale ucrainene, tinerii români din Bucovina de Nord mobilizați de armata ucraineană, asimilarea culturală forțată a comunității etnice române din Ucraina și problema canalului Bâstroe din Delta Dunării.

„Despre agricultorii români, care au avertizat că sunt în prag de faliment din cauza influxului de cereale ucrainene de pe teritoriul țării noastre, s-a spus ceva? Nimic! Despre soarta tinerilor români din Bucovina de Nord, mobilizați în rânduri repetate de către Armata Ucraineană, s-a rostit vreun cuvânt? Nimic! Despre asimilarea culturală forțată a comunității etnice române din Ucraina, s-a menționat vreo vorbă? Nimic! Despre canalul Bâstroe din Delta Dunării? Nimic! Asta este politica externă a României. Un mare „nimic”, pusă la dispoziția tuturor celor care vor să ne exploateze. Politic, economic, militar, în toate felurile”, a scris el.

„Suntem buni să dam din cap aprobator, să nu scoatem un cuvânt, să facem așa cum ni se spune. Și dacă îndrăznim să ieșim din acești parametrii, suntem automat catalogați drept „putiniști”. De ce? Pentru că ne deranjăm stăpânii”, a adăugat el.

România a ajutat Ucraina de la începutul războiului

George Simion a mai scris că „ajutăm Ucraina necondiționat încă de la începutul invaziei rusești. Am primit sute de mii de refugiați din Ucraina, chit că aceștia se aflau doar în tranzit. Am găzduit zeci de mii de refugiați ucraineni, pentru că asta face un bun creștin. Ne-am pus la dispoziție infrastructura feroviară pentru a transporta grânele ucrainene, am donat echipamente militare în valoare de milioane de euro, ba chiar ne-am angajat să antrenăm piloți din Ucraina.”