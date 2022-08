George Simion și Ilinca Munteanu vor face nunta în satul Oveselu – Măciuca

Sâmbata viitoare, George Simion și aleasa inimii sale, Ilinca Munteanu, își vor unii destinele în fața lui Dumnezeu într-un sătuc din Vâlcea: Oveselu – Măciuca. Nunta lor va avea o tematică tradițională, așa că toți invitații vor trebui să poarte straie populare. Petrecerea va avea loc în aer liber. Nuntașii vor dansa pe un câmp, tot acolo vor fi întinse și mesele cu mâncare.

Tot acolo vor fi amplasate și trei scene (una principală și două secundare), unde vor concerta: Theo Rose, Nicolae Furdui Iancu, Taraful lui Viorel Pană, naistul Nicolae Voiculeț, Ionel Tudorache și Taraful de la Vărbilău, Raluca Diaconu, Carmen Șerban și trupa sa. Cununia religioasă va fi oficializată într-o bisericuță din lemn care se montează în incinta complexului de patru stele Forest Retreat & Spa.

Primarul din Măciuca, Mugurel Mărcoianu, a spus că mirii au ales această locație pentru că le-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu au nicio legătură de sânge cu această zonă.

„Nu este niciunul dintre ei de la noi. Din câte am înțeles, au mai venit în trecut la complexul SPA, le-a plăcut foarte mult, au rămas impresionați, așa că au decis să facă nunta aici. Nu au nici măcar vreo legătură politică. Este într-adevăr un complex deosebit, o zonă frumoasă, oamenii sunt primitori.

Cu siguranță acest lucru i-a determinat să aleagă locația ca loc de desfășurare a nunții. Este spațiu suficient, chiar și pentru un număr atât de mare de invitați. Totul este îngrădit, securizat. Au venit deja câțiva mii de baloți de paie”, a declarat, sâmbătă, Mugurel Mărcoianu.

La rândul lor, reprezentanții complexului de patru stele, care va găzdui marele eveniment, au spus același lucru.

„Nu, nu are legătură (George Simion – n.red.) cu zona. Pur și simplu a fost aici la noi, undeva în cursul acestui an sau anul trecut, dacă nu mă înșel, s-a îndrăgostit de locație și am ajuns la acest moment”.

„Bineînțeles că avem spațiu suficient, dar evenimentul nu se va ține la Forest Retreat & Spa. Spațiul este în apropierea complexului. Avem într-adevăr disponibili 25.000 mp, dar sunt mai multe locații”, a menționat managerul locației, Anamaria Tipărescu, refuzând să precizeze dacă spațiul aparține complexului sau nu, relatează Adevărul.

George Simion a ridicat o biserică de lemn special pentru nunta sa

Potrivit reprezentanților complexului de patru stele, cununia religioasă va avea loc în incinta resortului. „Nu vă pot oferi detalii despre biserică, dar vă pot confirma că se va ține cununia la noi”, au spus ei, potrivit sursei citate anterior.

O bisericuță din lemn, despre care unii susțin că ar proveni din Maramureș, a fost deja instalată acolo. Momentan, însă, nu se știe cine va oficia slujba religioasă, având în vedere că Biserica Ortodoxă Română a dat o dispensă potrivit căreia cununiile religioase nu se mai pot organiza în afara lăcașurilor de cult. Reprezentanții Arhiepiscopiei Râmnicului nu au putut oferii detalii în acest sens.

„Nu știu dacă bisericuța este a complexului ori a fost adusă special pentru acest eveniment. Dar, din câte cunosc, Biserica Ortodoxă Română nu mai oficiază nunți de câțiva ani în alte locuri decât în bisericile sale și nu mai acceptă lăcașurile de cult temporare. S-a pus aceeași problemă și cu biserica de gheață de la Bâlea Lac. Am auzit doar că sunt ceva discuții. Noi avem biserici-monument istoric foarte frumoase, nu se pune problema că nu are unde să se cunune religios”, a explicat Mugurel Mărcoianu.