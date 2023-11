Soția lui George Simion, Ilinca, a confirmat că este însărcinată. Vestea că liderul AUR va deveni tată a fost deja dezbătută în spațiul public. Simion și-a împărtășit bucuria pe rețelele de socializare.

Ilinca Simion este însărcinată la un an de când s-a căsătorit cu liderul AUR. Tânăra a răspuns pozitiv admiratorilor săi, într-o postare pe Instagram, fiind întrebată dacă urmează să devină mamă.

”Ești însărcinată?”, a fost întrebarea pe care a primit-o Ilinca Simion. ”Da!”, a fost răspunsul soției lui George Simion. De altfel, parlamentarul a punctat faptul că nu vrea să se oprească la un singur copil. Își dorește o familie numeroasă. Informația a fost lansată de către jurnalistul Victor Ciutacu.

Ilinca și George Simion au sărbătorit un an de căsnicie pe 27 august 2023. În 2022, la nunta celor doi, organizată la Măciuca, în Vâlcea, au participat mii de persoane.

Potrivit declarației de avere a liderului AUR, la nuntă a primit 400.000 de euro.

Ilinca Simion și George Simion au avut anul trecut nunta, pe care au organizat-o precum o petrecere câmpenească, în comuna Măciuca, din județul Vâlcea. Au stârnit numeroase controverse, deoarece mulți au considerat că evenimentul a fost unul în scop electoral.

Liderul AUR a lansat chiar invitații tuturor românilor, în online, pentru a participa la nunta sa cu Ilinca Simion. De altfel, la un moment totul părea că s-a transformat într-un concert, după ce au venit să cânte mai mulți artiști, pe scenă, în aer liber.

George Simion spunea la acea vreme că nunta sa a costat în total 12.000 de euro și că o parte din bani provin din donații și din cadourile de la nași. Brânza din meniuri de asemenea nu ar fi fost cumpărată, ci primită de la Gigi Becali.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, declara George Simion la Realitatea Plus.