Liderul AUR, George Simion a dezvăluit că falsul călugăr Cristi Călin l-a contact chiar înainte de nunta sa. Politicianul spune că acesta s-a recomandat drept preotul Calinic și i-ar fi cerut permisiunea să slujească la nunta lui Simion.

George Simion, contactat de falsul călugăr înainte de nuntă

Se pare că Simion a mai fost contactat de Cristi Călin ulterior, dar de această dată pentru a-i trimite pozele cu fostul deputat PSD Aurel Bălăşoiu, surprins în ipostaze compromiţătoare.

„Eu îl cunosc pe Înaltul Teodosie, pe Înaltul Calinic. În aceste momente, feţele bisericeşti şi Biserica, în general, sunt discreditate de oameni care nu doar că nu fac parte din Biserica Ortodoxă din care facem noi parte, nu fac parte nici măcar din biserica de rit vechi. Pe mine m-a contactat. Eu poze compromiţătoare nu am, eventual dacă am înainte de nuntă, am cu femei. M-am căsătorit, sunt la casa mea, nu am umblat şi nu o să umblu cu bărbaţi, cu asta sunt cei de la USR, nu noi de la AUR.

Am primit un telefon înainte de nuntă, că dacă poate să slujească. I-am zis să ia legătura cu ierarhul de care aparţine. Nu ştiam cu cine vorbesc. M-a sunat şi s-a recomandat preotul Calinic. Cu o zi înainte să apară pozele cu Bălăşoiu, pe care-l ştiam de când era primar, m-a sunat ca uitaţi aceste poze îngrozitoare. I-am zis: Părinte, nu-mi mai trimiteţi aşa ceva că mi-e scârbă să mă uit la aşa ceva. S-o fi gândit să mă implice şi pe mine în acest scandal”, a declarat George Simion.

„Sunt interese mari asupra noastră”

Simion spune că este „îngrozitor că au fost terfelite imaginile unor duhovnici ai neamului românesc”.

„În sufletele românilor, s-a sădit neîncrederea în Biserică. Sunt interese mari asupra noastră, s-a spus că am votat pentru închiderea minelor, că mi-am votat eu salarii mai mari, s-a spus de tata că e alcoolic. De o lună suntem ţinta unor atacuri pentru că nu se doreşte opoziţie în România.

A fost terfelită imaginea Înaltului Teodosie, a Înaltului Calinic, a Înaltului Varsanufie, oamenii nu au nicio vină decât că încearcă să ghideze spiritual naţiunea. S-a dat în aceştia pentru că se vera ca această ţară să nu mai aibă instituţii puternice. S-a dat în Parlament, s-a dat în Academia Română, în intelectualii ţării. E o acţiune programată ca noi să nu mai avem voci româneşti autentice. E o mizerie antiromânească. Au apărut fel de fel de manipulări, de discreditări la adresa fiecărui lider, fiecărei organizaţii, fiecărei voci româneşti care s-a ridicat în ultimii 32 de ani”, a mai declarat George Simion la România TV.