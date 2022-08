Informația momentului despre George Simion. Cu doar câteva zile înainte de nuntă, liderul AUR a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta a postat un clip video în care ajunge la o familie din Filiași.

George Simion susține că le-a promis acestora că va avea grijă de ei și drept urmare, i-a invitat și la nuntă. Totodată, liderul AUR le-a propus celor mici să meargă și la mare și i-a invitat pe toți cei interesați de cazul lor să doneze la numere de telefon afișate.

„Am ajuns la o oră târzie la ei, la copiii mei de care am promis să am grijă, în Filiași, dar nu puteau fix ei să lipsească de la nuntă. Am primit acordul domnului Nicu să ducem băieții la mare înainte de începerea școlii.

Cine sunt copiii de care are grijă George Simion?

Copiii au rezultate foarte bune și îi voi susține în continuare, iar pentru cei care vreți să-i ajutați cu donații aveți numărul de telefon în comentarii”, a scris George Simion în dreptul postării.

În clipul video postat, liderul AUR susțin că a ajuns la cei mici pentru a-i invita la nuntă, dar și pentru a le da bursa. Totodată, el le-a promis că îi va duce și la mare în săptămâna de după marele eveniment.

„V-am trezit? Ce faci puștiu? Cum sunteți? Ați fost undeva vacanța asta? Păi vă trimit eu la mare, da? Vă trimit eu la mare dacă vă lasă tata. Pe cât începeți școala?”, i-a întrebat George Simion pe cei mici.

George Simion îi duce pe copii la mare după nuntă

După ce copiii i-au răspuns că vor începe școala pe 5 septembrie, liderul AUR le-a propus acestora să meargă la mare la finalul lunii august. Totodată, el i-a invitat și la nuntă.

„Mergem de pe 30 august atunci. Eu nu am mai venit de mult la voi. Am venit la voi ca să vă dau bursa și să vorbim cu tata că toată lumea ne-a contactat să ne întrebe cum poate să te ajute. Și mergem înainte la mare, și mergeți și la mine la nuntă. Am nuntă mare”, a mai adăugat Simion.

Amintim faptul că nunta lui George Simion va avea loc pe 27 august, iar marele eveniment sunt așteptați în jur de 15.000 de persoane. Inclusiv autoritățile din localitatea unde va avea loc ceremonia sunt îngrijorate de modul în care se va desfășura traficul rutier, având în vedere numărul de mașini, dar și cel de persoane preconizate.