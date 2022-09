George Simion face dezvăluiri de ultimă oră după ce a fost săltat de poliție. Acesta explică ce s-a întâmplat, de fapt, la ora trei dimineața, dar și care a fost scopul reținerii sale.

Liderul AUR a oferit primele declarații după ce a fost dus la poliție. George Simion susține că în realitate, tot ceea ce au vrut autoritățile a fost să îi dea pe toți cei prezenți jos din autocar, iar mai apoi să îl ducă la secție ”sub pretexte false”.

Ajuns acolo, Simion a realizat că are o ordonanță de clasare din luna august de care abia acum a aflat. În realitate, spune liderul AUR, s-a dorit doar eliminarea protestului din Piața Victoriei, iar de aici întreg șirul de evenimente de noaptea trecută.

George Simion explică ce s-a întâmplat în Piața Victoriei

„Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la poliţie. Pentru că am o ordonanţă de clasare din august despre care acum am aflat. Toată schema lor a fost să ne scoată din autocar cu forţa, cu mascaţii, cu jandarmii. Asta voiau să facă cu jandarmii ca să elimine protestul de aici”, a spus liderul AUR, George Simion, după ce a fost dus la Poliţie.

Amintim faptul că vineri dimineață, la ora trei, George Simion a ajuns să fie săltat de jandarmi. Acesta conducea un vehicul în zona Piața Victoriei, unde a fost promovat protestul pe care AUR îl va organiza în acest weekend.

Ulterior, liderul AUR a fost oprit de Brigada Rutieră, iar oamenii legii au constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat. Se pare că liderul AUR a făcut un accident în luna aprilie, care s-a soldat și cu victime.

George Simion, săltat de oamenii legii vineri dimineață

Deși oamenii legii au vrut să îl ducă la secție de poliție pentru a clarifica situația, Simion s-a urcat în autocar și a refuzat să plece de acolo. Drept urmare, jandarmii au intrat la rândul lor în autocar și l-au luat pe sus, ulterior ducându-l la secția de poliție.

George Simion anunța pe pagina personală de Facebook în urmă cu câteva ore că a fost reținut din cauza protestului, însă în realitate, oamenii legii spun altceva. Polițiștii susțin că acesta a fost dus la sediul poliției din cauza permisului suspendat, fiind nevoie de verificări suplimentare.

„Trebuie să verificăm dacă aveți dreptul de a conduce”, i-au spus polițiștii, care au mai precizat că acesta ar avea o dovadă pentru a putea conduce însă pe care nu a prelungit-o.