George Simion a subliniat că, potrivit discuțiilor, fără susținerea partidului său nu se poate forma o majoritate.

El a menționat că viitorul președinte va influența formarea majorităților în toate sectoarele și județele, iar partidul său va face alianțe exclusiv cu românii.

Simion a criticat decizia de a comasa alegerile și a explicat că noile primării și consilii vor intra în funcție peste patru luni, după data de 21 septembrie, care este și ziua sa de naștere.

El a subliniat că partidul său va vota în favoarea tuturor hotărârilor de consiliu și a legilor care sunt în interesul românilor și că nu va negocia cu nimeni, deoarece are un mandat din partea celor care i-au votat.

Simion a exprimat determinarea de a intra la guvernare și de a oferi o nouă direcție țării, menționând că are aproape 1,4 milioane de susținători care au încredere în el.

Liderul AUR a spus şi ce a hotărât cu privire la alegerile prezidenţiale.

„Fara noi nu se poate face majoritate. Cu cine decide viitorul presedinte, asa se vor face majoritatile, in fiecare sector, in fiecare judet. Ei au blocat tara, facand aceste alegeri comasate. Noile primarii si consilii intra peste 4 luni. Mandatele se iau in primire dupa 21 septembrie, cand e si ziua mea.

Noi facem aliante doar cu romanii, iar presedintele viitor va hotari guvernarea Romaniei si pe cele locale. In multe primarii, problema e ca nu munceste nimeni, e statul la stat. Votam orice hotarare de Consiliu si orice lege care e in interesul romanilor. Nu negociem cu nimeni, noi avem mandat din partea romanilor care ne-au votat. Exista interesul natiunii romane si vom actiona in binele cetatenilor.

Am aproape 1,4 milioane de oameni care si-au pus speranta in noi, trebuie sa fac totul ca sa intram la guvernare si sa dam o directie noua acestei tari. Sa vedem ce scor luam la guvernarea nationala, ca acolo nu mai pot sa comaseze, au jucat deja cartea asta. (…)

In ce priveste prezidentialele, stau sa vad in primul rand sa vad cu cine ma bat in turul 2. Pentru ca vad ca la USR se face schimbul de garda, la PSD si PNL Marcel si Nicu vad ca nu sunt hotarati, nu zic nici ca, nici ca”, a declarat Simion, într-un interviu la România TV.