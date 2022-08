„În viață e bine să mai ai și motive de bucurie. O să fim undeva până în 10000 de persoane. Am distribuit până acum peste 7000 de brațări și trebuie să mai vină și din Diaspora.

E o pajste foarte mare, de mâine începem să amenajăm. Mie imi povestea bunica de nunțile de altădată, când se făceau nunți mari, hore mari, nu stăteai să te duci din poartă în poartă să inviți.”, a spus liderul AUR.

Simion a declarat că există lucruri asemănătoare între căsătoria lui și a lui Zelea Codreanu. În primul rând, este între un barbat și o femeie. Acesta nu înțelege, de ce nu au comparat nunta sa cu a Mariei Ciobanu cu Ion Dolanescu.

„Carcotași vor fi mereu, că de ce nu am zis ciuperci mici și am zis champignons.

Atenție, am cumpărat mare parte din legume. Am fost azi în Băleni, Dambovita. Carnea de berbecuț ne-o dau ciobanii. Ne-o dau, dar legumele le-am cumpărat.”, a spus George Simion, în exclusivitate la România TV.

Gigi Becali îl susține pe George Simion în organizarea marelui eveniment

„Normal, eu am rezolvat tot. Am pus niște specialiști, care cu asta se ocupă, sunt ciobani din tată în fiu, au 10.000 de oi, vă dați seama. Brânza care o fac eu nu poate să o facă nimeni pe globul pământesc. Dar am gustat din brânza unui prieten din Sibiu, care are magazine în București. Bine, cioban, omul e milionar. Și l-am rugat pe el.”, a precizat Gigi Becali.

Acesta a declarat că îi place mai mult de George Simion decât de ceilalți și consideră că e nevoie acum mai mult ca oricând de un naționalist și un patriot. „Să nu mă înșel, ca la Băsescu, dar eu zic că nu. Dacă vom avea conducători naționaliști, nu ne va putea îngenunghia globalizarea, și de asta e nevoie ca oameni ca George Simion.„, a precizat Becali.

„El nu știe, dar m-am interesat de el milimetru cu milimetru. Dacă nu mergea duminica la biserică, nu îl susțineam. Nu ai cum să conduci, dacă nu îl ai pe Dumnezeu. Și premierul e un om al bisericii, dar George este om care merge mereu la slujba. Eu, dacă un om nu are duhovnic, eu nici nu prea am ce să discut cu el.”, a adăugat Gigi Becali.