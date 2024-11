Premierul României, Marcel Ciolacu, îi cere lui Ioan-Cristian Chirteș să își dea demisia din funcția de preşedinte al Comisiei pentru Controlul Serviciului Român de Informații (SRI), după ce a putut spune în spațiul public despre George Simion (candidatul AUR pentru funcția de președinte al României), atrăgând SRI-ul în campania electorală, lucru total nepermis într-o democraţie.

Cu o zi în urmă, mai exact, Ioan Chirteș a vorbit despre interdicţia intrării lui George Simion în Ucraina şi în Republica Moldova. Potrivit spuselor sale, ar exista dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi că a încercat să deturneze manifestaţii paşnice și marşuri electorale.

Premierul României va solicita Serviciului Român de Informaţii (SRI) să ofere detalii despre incidentul grav care s-a petrecut marți. Din punctul lui de vedere, Ioan Chirteș a făcut o declaraţie nefericită într-o campanie electorală și ar trebui să-şi dea demisia de urgenţă deoarece funcţia de preşedinte al unei Comisii de Control a Serviciului Român de Informaţii (SRI) îl depăşeşte, mai ales în condiţiile în care a adus în discuţie, în timpul campaniei electorale, suspiciunea că un serviciu secret ar deţine anumite informaţii care ar putea fi folosite ulterior pentru şantaj împotriva unui candidat la funcţia de preşedinte al României.

Premierul României a subliniat importanţa respectării atribuţiilor în cadrul unui sistem democratic. El a criticat faptul că un parlamentar care este preşedintele unei comisii de control ar avea informaţii secrete despre un coleg parlamentar.

„O să cerem Serviciului Român de Informaţii şi o să dea detaliile pentru că s-a mai întâmplat un lucru foarte grav. (…) Şeful Comisiei SRI declară că el are informaţii că domnul Simion este spion rus, că a avut întâlniri cu agenţii străini. De unde ştie şeful Comisiei SRI? Presupun că n-a stat de vorbă prin Camera Deputaţiilor sau are vreo agenţie de strâns de informaţii.

Haideţi să nu încălcăm atribuţiile, cum a făcut deşteptul de la Comisia SRI, are el informaţii cu spioni. (…) Hai să vedem, Serviciul Român de Informaţii iese şi confirmă? Dacă nu are de la Serviciul Român de Informaţii, poate are el un serviciu de informaţii paralel şi strânge informaţii. Poate are agenţi.

Dar totuşi, Comisia din Parlament, atribuţia este de control a Serviciului Român de Informaţii. (…) Deci, un parlamentar, care este preşedintele unei comisii de control al Serviciului Român de Informaţii, are informaţii secrete, de un coleg parlamentar şi candidat la prezidenţiale”, a spus, miercuri, premierul României.