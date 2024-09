Pe scena Galei Capital, Daniel Bunea a transmis un mesaj din partea fondatorului și președintelui Transavia, Ioan Popa.

„Suntem o afacere de familie cu capital 100% românesc. Fiecare decizie pe care o luăm este ghidată de respectul pentru oameni, mediu și comunități. Suntem mândri că am reușit să implementăm cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară, care ne permite să ne acoperim până la 100% din necesarul de energie electrică utilizat în cadrul operațiunilor noastre. Investiția noastră în energie verde de aproximativ 35 de milioane de euro, din fonduri proprii, ne ajută atât pentru controlul mai bun al costurilor operaționale, cât și pentru reducerea semnificativă a amprentei de carbon. Această investiție este pentru viitorul pe care îl construim împreună și pentru toate familiile din România. Premiul acesta îi onorează pe cei peste 2.300 de colegi din Transavia care zi de zi fac lucrurile exact așa cum trebuie, de la bob la furculiță” a declarat Daniel Bunea pe scena Galei Capital „Companii de Elită”.

Companie cu capital 100% românesc

Transavia este un business de familie cu capital 100% românesc. 2023 a fost cel mai bun an din istoria companiei din punct de vedere al cifrelor, fiind evidențiată traiectoria ascendentă. Potrivit reprezentanților companiei, această tendință este vizibilă și în 2024. „Evoluția pozitivă din prima parte a anului, cât și cererea susținută pentru produsele noastre, atât în țară, cât și la export, susțin continuarea evoluției pozitive a cifrei de afaceri și a profitabilității pentru acest an, în linie cu obiectivele asumate”, a declarat Ioan Popa, Președinte și Fondator Transavia pentru Revista Capital.

Compania se remarcă în special pe piața cărnii de pui. „Facem lucrurile exact așa cum trebuie, de la bob la furculiță” a adăugat Ioan Popa. Modelul de business al Transavia este unic în regiune deoarece dispun de toate facilitățile necesare producției și comercializării. Acest lucru este un avantaj din punct de vedere al controlului siguranței și calității produselor. De asemenea, este o strategie bună pentru eficientizarea costurilor, protecția față de perturbările pe lanțurile de producție și pentru reducerea activă a amprentei de carbon.

„An de an, reinvestim din profitul pe care îl generăm peste 25-30 de milioane de euro în modernizarea facilităților noastre, adoptând tehnologii de ultimă oră care ne cresc competitivitatea, în energie verde și în managementul deșeurilor, dar și în dezvoltarea angajaților, asigurându-ne că echipa noastră este bine pregătită și motivată să susțină excelența companiei”, a explicat fondatorul și președintele companiei.

Cel mai mare proiect de energie regenerabilă din industrie

O investiție importantă din ultimul an a fost realizată pentru desfășurarea celui mai mare proiect de energie verde din industria alimentară. Energia necesară în toate procesele de producție a Transavia va fi acoperită în procent de 80-100% din surse regenerabile. „În ultimul an, am finalizat o investiție de aproximativ 35 de milioane de euro în cel mai mare proiect în energie verde din industria alimentară din România, care ne permite să ne acoperim din resursele de energie regenerabilă între 80% și 100% din energia necesară în toate procesele de producție, de la bob la furculiță” a explicat Ioan Popa.

De asemenea, 2023 a adus în prim plan și alte investiții semnificative. Compania a pus în funcțiune o nouă linie de produse procesate. Aceasta va permite dublarea capacității de procesare a cărnii de pui în produse elaborate. În plus, a fost construite noi hale eficiente energetic pentru creșterea puilor și o nouă bază de depozitare a cerealelor. Dar, investițiile nu se opresc aici. Anul 2024 se anunță a fi plin de proiecte la fel de ambițioase.

„Acum lucrăm la un plan investițional masiv, cel mai mare din industria noastră și din istoria companiei noastre, de aproximativ 120 de milioane de euro, care va extinde și va diversifica modelul nostru de afacere integrată 100% vertical care ne-a consacrat și va stimula puternic dezvoltarea economică a regiunii și sectorului de activitate” a afirmat reprezentantul companiei.

Programe pentru binele comunității

Transavia este o afacere de familie. Astfel, oamenii sunt mereu pe primul plan, iar binele comunității este un aspect extrem de important. Astfel, în anul 2023, compania a alocat aproape 4,5 milioane de lei unor proiecte care au contribuit la dezvoltarea pozitivă a comunităților în care își desfășoară activitatea.

„Ne-am implicat în numeroase acțiuni cu impact pozitiv la nivelul comunității. Am susținut aproximativ 40 de entități (asociații, fundații, cluburi sportive, instituții publice), dar și persoane fizice cu nevoie medicale. Vom continua să susținem dezvoltarea locală prin proiecte în educație, sănătate, sport și mediu. Vrem să ne asigurăm că suntem un vector pozitiv care aduce valoare și contribuie la bunăstarea oamenilor din jurul nostru, prin responsabilitate și respect” a evidențiat Ioan Popa.

Capital Top 300 Companii

În cadrul Galei Capital „Companii de Elită” a avut loc lansarea „Capital Top 300 Companii”, ediția 2024. Acest proiect are în vedere recunoașterea performanțelor firmelor ce activează în mediul de business autohton. Acestea au contribuit la dezvoltarea economiei din România.

Acest eveniment este unul de tradiție pentru Revista Capital. Pe scena Galei, au fost premiate companii care au înregistrat cele mai bune performanțe în domenii precum agricultură, auto, bănci, asigurări, energie, industrie farmaceutică, logistică, retail alimentar, producție de electrocasnice și telecomunicații.

Revista „Capital Top 300 Companii“ Ediția 2024 este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Gala Capital a fost organizată cu sprijinul: RECICLAD’OR, PHILIP MORRIS ROMÂNIA, CARREFOUR, CATENA, GRAMPET GROUP, AKTOR, GARANTI BANK, TINMAR ENERGY, DAVIDOFF, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, CLUB ONE ȘI PRIVILEG CATERING.

Parteneri media: www.evz.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro.

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.