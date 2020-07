Într-o postare pe pagina personală de facebook, Gabriela Firea anunță introducerea unor noi autobuze hybrid Mercedes Citaro în București. Potrivit primarului general, călătoria va fi una mult mai ecologică, iar confortul va fi sporit.

„Cine si-ar fi imaginat acum cativa ani, ca vom avea autobuze hybrid Mercedes Citaro in Bucuresti, la fel ca la Viena, Paris, Londra? Iata ca au sosit! Calatorie ecologica si confort sporit. In total, vom avea 130. Un proiect deja realizat, in valoare de 45 milioane de euro. Un program pentru innoirea parcului auto al STB imbatranit si deteriorat”, a scris Firea pe facebook.

400 de autobuze noi

Totodată, Gabriela Firea a mai precizat că va fi relansată licitația pentru alte 100 de autobuze electrice.

„Alaturi de cele 400 de autobuze noi, moderne, Euro 6, si hybridele contribuie la cresterea calitatii transportului in comun din Bucuresti. Noutate : relansam si licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice. Speram sa nu mai apara tot felul de contestatii nefondate”, a mai scris Firea.