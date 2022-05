Mesaj din partea Gabrielei Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Şanse, pentru tinerii din România.

Gabriela Firea promite sprijin pentru tinerii din România

Ministrul PSD i-a indicat pe tineri drept motor al dezvoltării şi persoanele care pot aduce schimbarea în România, fapt pentru care Guvernul a prezentat deja trei proiecte majore în sprijinul acestora şi altele sunt deja pe drum.

Gabriela Firea a explicat, pe pagina sa de socializare, că a primit, luni, vizita unui grup de 35 de tineri sosiţi din județul Sălaj.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Şanse a promis că va prelua idei de la toate organizaţiile de tineret cu care discută şi a dezvăluit şi proiectul privind un Barometru de Opinie al tinerilor, care va fi realizat chiar în acest an.

Postarea integrală a Gabrielei Firea

„Tinerii merită toată aprecierea și tot sprijinul nostru. Sunt motorul dezvoltării și cei care pot aduce schimbarea.

Ca ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse mi-am propus sprijinirea tuturor tinerilor din România.

Am anunțat deja trei proiecte majore care au susținerea coaliției de guvernare și a colegilor din Guvern. Nu ne oprim aici. Știm că tinerii au nevoi concrete și doar discutând cu ei putem știm ce-și doresc pentru un viitor mai bun.

Am primit, astăzi, vizita unui grup de 35 de tineri veniți în Capitală tocmai din județul Sălaj. A fost foarte important pentru mine să-i întâlnesc și să le mulțumesc pentru solidaritatea de care au dat dovadă în ultimii doi ani de pandemie.

I-am asigurat că vom prelua, la minister, idei de la toate organizațiile de tineret care sunt alături de noi.

Pentru asta, în acest an, realizăm Barometrul de Opinie al tinerilor. La final, vom ști exact ce-și doresc tinerii din România și cum îi putem ajuta”, a scrie ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Şanse pe pagina sa de Facebook.

Proiecte menite să sprijine femeile şi mamele din România

Săptămâna trecută, ministrul Gabriela Firea anunţa şi câteva dintre proiectele ce vor veni în sprijinul femeilor din România.

„Susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii, sprijinirea femeilor peste 40 de ani pentru a găsi mai ușor locuri de muncă, recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare, precum și creșterea numărului de posturi destinate femeilor în structurile de conducere ale instituțiilor și companiilor publice sunt doar câteva dintre prioritățile Ministerului Familiei în prezent.

Am prezentat aceste proiecte, precum și cele aflate deja în derulare în cadrul evenimentului organizat împreună cu Confederatia Natională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), condusa de doamna Cristina Chiriac.

Dezbaterea și-a propus să găsească cele mai bune solutii pentru asigurarea unei prezentări echitabile si sustenabile a femeilor in societatea românească. Am discutat împreună cu reprezentanții mediului de afaceri despre proiectele pe care le avem în lucru, am ascultat propunerile acestora, unele extrem de concrete și bine articulate.

Drepturi egale la locul de muncă, o implicare mai mare a femeilor în luarea deciziilor, protejarea femeilor de abuzuri, hărțuire, de orice tip de violențe sunt direcțiile principale de acțiune asupra cărora de concentrăm.

De aceea, discutăm cu Ministerul de Finanțe modificări legislative privind:

stabilirea de cote de gen în rândul angajaților, după modelul implementat deja în alte state europene, prin modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

introducerea de beneficii fiscal pentru mame, inclusive prin reducerea valorii taxelor sau impozitelor plătite de mamele cu mai mult de trei copii

recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare

O altă prioritate a Ministerului Familiei o reprezintă prevenirea și combaterea violenței domestice. În primele trei luni ale acestui an, 12 femei, victime ale violenței domestice, au decedat.

În anul 2021, au fost raportate 51.222 de victime ale violenței domestice și 69 de decese”, scria Gabriela Firea pe Facebook, pe data de 10 mai.