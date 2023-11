Gabriela Firea a mai produs o postare în care îl atacă pe primarul general al Capitalei – Nicușor Dan. Fostul edil al Bucureștiului spune că Dan blochează investițiile.

Firea este de părere că ridicarea ratingului Bucureștiului de către agenția Fitch este opera cetățenilor și antreprenorilor și nu a actualului edil.

Firea este de părere că susținătorii primarului general încearcă să-i păcălească pe bucureșteni. Motivul: au transmis doar bucățile convenabile ale analizei făcute de agenția Fitch.

Aceștia sunt învinuiți că nu prezintă ratingul pe termen lung. Ei doar se lăudă cu faptul că „profilul individual de credit al Bucureștiului” a crescut.

Senatoarea spune că gradul de îndatorare al Primăriei Capitalei a crescut în ultimii trei ani. Instituția a primit de două ori mai mulți bani de la bugetul național în tot acest timp.

„Mai spun acești susținători ai lui Nicușor Dan că agenția Fitch a lăudat planul său ambițios de investiții și valoarea fondurilor nerambursabile atrase. Ce omit este că toate proiectele de investiții aflate acum în derulare sunt moștenite, găsite de Nicușor Dan în Primăria Capitalei, pregătite de echipa Firea.

Apoi, în mandatul meu nu am avut la dispoziție fondurile din PNRR. Totuși, am atras fonduri nerambursabile de 1 miliard de euro, iar o bună parte din bani au ajuns fizic în visteria Capitalei după ce am predat mandatul de primar general”, a scris Gabriela Firea.