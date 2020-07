Gabriela Firea a anunțat noi măsuri de întărire a sistemului medical din Capitală, pentru ca populația să poată beneficia de îngrijire medicală adecvată, în contextul pandemiei de coronavirus.

”Infectia virala sars-cov 2 se trateaza cu medicamente, daca sunt simptome, iar pandemia se depaseste cu o buna organizare si gestionare judicioasa a resurselor. Amenintarile, jignirile, dezinformarile, frica indusa, panica raspandita nu tin loc de implicare ferma si eficienta.

”Este nevoie sa testam masiv”

In acest context, azi am decis sa achizitionam inca 5 aparate de testare RT – PCR, plus extractoare, care cresc viteza de analiza, pentru spitalele : Victor Babes, Colentina, Carol Davila.

Aceste aparate de testare se adauga celor 5 cumparate in luna martie. Este nevoie sa testam masiv si sa izolam virusul. Nu sa tinem pe toata lumea in casa sau cu restrictii drastice”, a scris Firea luni pe Facebook.

”In plus, deschidem sectia exterioara a Spitalului Victor Babes, din zona Pipera, pentru pacientii cu forme usoare, care vor dori sau necesita internare.

”Pregatim primele 100 de paturi”

Din cele 500 de locuri disponibile in structura modulara construita, pregatim primele 100 de paturi, cat ne-a solicitat conducerea spiralului.

Conditiile medicale si de confort vor fi la nivelul unui spital modern : medici si asistenti bine pregatiti, aparatura, tratamente, menu zilnic adecvat, bai proprii saloanelor cu 1 sau 2 paturi, tv, aer conditionat, wi-fi.

Sa speram ca DSP nu inventeaza vreun motiv sa nu ne dea avizul. Dupa care ministrul sanatatii sa planga la televizor ca nu mai sunt paturi libere in spitale!!”, a anunțat Primarul General.

”Sa nu fie nevoie de spitale”

”In plus, chiar daca Spitalul Colentina se pregateste sa se redeschida pentru pacientii cronici din intreaga tara, pastram, deocamdata, o zona pentru pacientii covid, inclusiv 6 paturi ATI in plus fata de cele 14 ocupate acum.

Si la Carol Davila avem pregatite 10 paturi de ATI, pentru pacientii cu afectiuni nefrologice plus covid.

Trebuie sa invatam sa traim cat de cat normal cu acest virus. Trebuie sa dotam spitalele si sa-i protejam pe medici. Dimensionarea corecta a resurselor este cheia reusitei.

Sa aveti multa sanatate! Sa nu fie nevoie de spitale.

Dar, daca apare totusi o problema, sa stiti ca va puteti baza pe noi! Suntem aici!”, arată Firea.

Foto: INQUAM / Octav Ganea