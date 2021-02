Gabriela Firea a ieșit la atac

Firea a lansat un atac foarte dur la adresa lui Vlad Voiculescu. Aceasta susține că este un fapt fără precedent din partea ministrului sā fie atât “je m’en fiche” fatā de sistemul medical

“Ditamai ministrul Sānātātii a declarat azi nonsalant cā cele 4 spitale lāsate fārā finantare de amica sa inconstientā Clotilde sunt acum în “admninistrarea lor proprie”. Adicā : pe cont propriu! În aer, mai pe scurt! Si cā “pot primi finantare si de la Primāria Capitalei si de la Sectorul 1”.

Poate a fost plecat din localitate. Dar si Clotilde, si Frigusor, s-au spalat pe mâini si au decis sā NU finanteze spitalele abandonate.

Este de necrezut si un fapt fārā precedent ca un ministru al Sānātātii sā fie atât “je m’en fiche” fatā de sistemul medical!

Trareazā spitalele de parcā ar fi hale de productie industralā si ar scoate profit, pe care sā-l distribuie cātre investitii în sānātate si cheltuieli de functionare!

Sau, de fapt, asta se doreste?

Sā ajungā sā plāteascā pacientul, chiar dacā este asigurat, si ar trebui sā beneficieze de gratuitate!

Acesti oameni fārā inimā si milā de oameni trebuie opriti din actiunile lor iresponsabile!”, scrie Firea pe Facebook.

Ce a enervat-o pe Firea

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat sâmbătă, în cazul scandalului legat de cele 4 spitalele din Sectorul 1, că nu are nicio legătură administrarea unităţilor spitaliceşti cu cine poate să le finanţeze şi a precizat că banii pot veni de la sectoare sau de la Consiliul General.

„În Sectorul 1 s-a luat o decizie care era obligatorie şi care nu are nicio legătură cu finanţatul. Eu sunt într-un fel de conflict de interes pentru că este vorba de ce vreau să fac şi de ce am făcut”, a precizat Clotilde Armand.

Vlad Voiculescu a explicat care situaţia în privinţa acestor spitale din Sectorul 1.

„Avem trei coordonate ale fiecărui spital. Un spital este în subordinea cuiva şi poate să fie în subordinea Ministerului Sănătăţii, aşa cum sunt toate cele patru spitale sau poate să fie în subordinea Consiliului General aşa cum sunt altele în Bucureşti, precum e Colentina sau Colţea. Terenurile şi clădirile unui spital sunt în patrimoniul cuiva şi în cazul acesta sunt în patrimoniul autorităţii publice locale şi tot ce e în Bucureşti, toate clădirile, terenurile nu aparţin sectoarelor ci aparţin Consiliului Local. Dacă vorbim în subordinea cui sunt, în patrimoniul cui sunt şi în administrarea cui sunt şi dacă am înţeles bine clădirile celor patru spitale, terenurile sau parte dintre ele erau în administrarea Sectorului 1 şi acum sunt în administrarea spitalelor. Ceea ce e foarte normal”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Clotilde Armand a explicat că Sectorul 1 era ultimul sector care nu făcuse acest lucru.

„Aşa cum cere legea, aşa cum era şi o decizie a Curţii de Conturi. Eram ultimul sector care nu a făcut asta”, a explicat edilul Sectorului 1.

Voiculescu a afirmat că prin trecerea clădirilor şi terenurilor spitalelor la unităţile medicale, acestea pot accesa mai uşor finanţări.

„Dacă un spital nu are în administrare propriile terenuri şi clădiri, e mult mai complicat să facă investiţii pentru că e o birocraţie suplimentară. E o prostie de fapt. Mai mult decât atât, dacă ai finanţare şi noi avem un program cu Banca Mondială care trebuia folosit, acum e şi păcat, e şi o oportunitate, sunt 250 de milioane de euro disponibili din 2014. Nu au reuşit să fie cheltuiţi. S-a cheltuit acum cu COVID-19 mai mult. Sunt fonduri pe care trebuie să le folosim pentru investiţii şi o parte din investiţii merg tocmai către spitalele de care vorbeam”, a transmis el.

Acesta a explicat că finanţarea spitalelor poate veni în continuare de la sectoare.

„Finanţarea poate să vină în continuare de la sectoare. Şi dacă vom avea proiecte de investiţii, ne bazăm în continuare pe suportul vostru. Finanţarea poate să vină pentru oricare punct din bilanţul acestor spitale de la Consiliul Sectorului 1, la fel cum poate să vină de la Consiliul General, dar în sine ceea ce aţi făcut vine unei decizii a Curţii de Conturi din 2016”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

Clotilde Armand a spus că anul trecut din veniturile Spitalului Grigore Alexandrescu 0,27% au provenit de la primărie şi a menţionat că banii alocaţi unităţilor spitaliceşti din Sectorul 1 au scăzut constant în ultimii ani.

„Spitalul Clinic pentru Copii Grigore Alexandrescu anul trecut a avut venituri de 109 milioane de lei din care 295.000 au provenit din Sectorul 1, adică 0,27% din total. (…) În 2017 am alocat 21 de milioane de lei, a scăzut la 8 milioane în 2018, la 5 milioane în 2019 şi am ajuns la 3 milioane în 2020. Asta este finanţarea Sectorului 1 sub administraţia PSD”, a menţionat ea.

Vlad Voiculescu a subliniat că nu are legătură administrarea spitalelor cu cine le poate finanţa.

„Nu are nicio legătură administrarea pe hârtie cu cine poate să finanţeze. Există bază legală ca orice sector din Bucureşti să finanţeze spitalele din acel sector, respetiv ca al nostru Consiliul General din Bucureşti să finanţeze orice spital din întregul Bucureşti. E cât se poate de clar şi verificabil în lege. (…) Unii au folosit asta ca să mai rostogolească o frică şi cred că frica e rezonabilă a oamenilor că avem nevoie de spitale”, a adăugat Voiculescu.

Clotilde Armand a anunţat că are bani pentru investiţii în spitale.

„Vreau să ajung la 40% din buget folosit pentru investiţii, avem bani rezervaţi pentru investiţii, mai ales investiţii în spitale. Noi suntem o echipă şi tu la nivel de minister şi domnul viceprimar Horia la nivel de Consiliu General, noi la nivel de Sectorul 1 avem bani pentru aceste investiţii, le vom duce. Nu e suficient să facem investiţii, trebuie să avem şi personal format care ştie să folosească aceste investiţii şi asta va fi munca pe care deja am început să o facem”, a conchis edilul, conform news.ro.