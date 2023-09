Gabriela Firea a anunțat că legislația va fi modificată pentru combaterea traficului și consumului de droguri. Fostul ministru al Familiei spune că printre măsurile propuse este și testarea elevilor. Acest lucru nu se va face, însă, fără acordul părinților.

Fostul ministru al Familiei a mai precizat că Partidul Social Democrat (PSD) va acționa pe trei direcții, fiind vorba despre:

Una dintre aceste măsuri, spune fostul edil al Capitalei, este testarea elevilor în școli. Fostul ministru al Familiei subliniază că acest lucru se va face doar cu acordul părinților.

Nu în ultimul rând, fostul ministru și edil a mai precizat că tinerii sunt constant expuși pericolelor consumului de substanțe interzise.

Așadar, fostul ministru spune că prevenția, dar și informarea cu privire la consecințe, reprezintă o prioritate.

Aceasta a mai precizat că a susținut mai multe proiecte importante pentru prevenirea consumului de droguri.

”Copiii noștri, așa cum am văzut cu toții, sunt expuși zilnic pericolelor consumului de substanțe interzise. Prevenția și informarea cu privire la consecințele drogurilor sunt o prioritate.

Am susținut proiecte importante pentru prevenirea consumului de droguri cât am fost primarul general al Capitalei, dar și în calitate de senator. De asemenea, cât am fost ministrul Familiei am inițiat discuțiile cu instituțiile statului si ONG-uri pentru dezvoltarea unei aplicații care să ofere, printre altele, informații privind riscurile consumului de substanțe interzise și sfaturi pentru consumatorii care vor să scape de dependență”, a mai spus Gabriela Firea.