Grupul Pavăl Holding, deținut de Adrian și Dragoș Pavăl, cunoscuții patroni ai retailerului de bricolaj Dedeman, a preluat tot portofoliul de clădiri de birouri deţinut de CA Immo, devenind astfel al doilea cel mai mare proprietar de clădiri de birouri din România.

Pavăl Holding, al doilea cel mai mare proprietar de clădiri de birouri

„Compania globală de consultanţă CBRE a consiliat CA Immo în procesul de vânzare a portofoliului său de clădiri de birouri din România, compus din şapte proprietăţi de clasă A, situate în Bucureşti, către Pavăl Holding, care a preluat şi echipa de management”, anunţă CBRE.

Grupul deţinut de fraţii Pavăl a devenit astfel cel de-al doilea cel mai mare proprietar de clădiri de birouri de pe piaţa locală, după Globalworth.

„Suntem foarte bucuroşi să vedem că interesul investitorilor români pentru segmentul de birouri este pe un trend de creştere rapidă. Suntem mândri că am lucrat la peste 50% din cele mai importante tranzacţii de investment din acest an. Echipa noastră de investment este acum coerentă, experimentată şi şi-a extins capacităţile.” a declarat Mihai Pătrulescu, head of investment properties, CBRE România.

CBRE a fost singurul agent implicat în această tranzacţie şi a acţionat în calitate de consultant financiar şi imobiliar exclusiv al CA Immo.

Cea mai mare tranzacţie imobiliară realizată vreodată în România

Această tranzacţie face parte din numărul record de tranzacţii al CBRE România pentru 2022, aflate în diverse stadii de negociere, cu o valoare de peste 1 miliard de euro şi active din toate segmentele imobiliare comerciale. În ciuda numeroaselor provocări cu care se confruntă industria imobiliară locală, piaţa românească rămâne foarte solidă, iar interesul investitorilor internaţionali, regionali şi locali se menţine la un nivel constant, potrivit CBRE.

„Aceasta este cea mai mare tranzacţie imobiliară realizată vreodată în România, fiind şi cea mai mare investiţie realizată de o companie 100% românească. Portofoliul CA Immo, pe care l-am reprezentat cu servicii complete, este unul extrem de solid, creat şi perfecţionat în peste 20 de ani. Portofoliul are un mix impecabil de chiriaşi internaţionali şi naţionali, clădiri cu o locaţie strategică şi o rată de retenţie excepţională. Este mai mult decât o tranzacţie record, este un moment definitoriu în istoria pieţei imobiliare din România”, a adăugat Laura Dumea-Bencze, director investment properties, CBRE România.

Șapte clădiri preluate de frații Pavăl

Portofoliul din România al CA Immo este compus din şapte clădiri de birouri care beneficiază de o rată de ocupare excelentă, toate situate în zone principale ale Bucureştiului, cu o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de aproximativ 165.000 mp: Bucharest Business Park (26.700 mp), Campus 6.1 (22.700 mp), Europe House (16.400 mp), Opera Center I (11.900 mp), Opera Center II (3.500 mp), Orhideea Towers (37.000 mp), Riverplace (47.000 mp).

În primele nouă luni ale anului 2022, pe piaţa de investiţii din România au fost încheiate tranzacţii cu un volum total de 650 milioane euro, cu 16% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2021, potrivit celor mai recente date de la CBRE Research.

Se estimează că până la sfârşitul anului 2022, volumul total al tranzacţiilor va ajunge la 1,2 miliarde euro, cu aproximativ 30% mai mult decât anul trecut.