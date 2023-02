Cornel Coca Constantinescu, care este în prezent director general adjunct la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), și-a scos la vânzare vila de 12 camere.

Într-un anunț apărut pe un site de imobiliare, se spune că este vorba de o vilă absolut uluitoare în „Paradisul Verde”. Locuința se află în Corbeanca, iar prețul solicitat este de 1,39 milioane de euro.

Conform anunțului, vila are 12 camere. Suprafața utilă este de 980.00 mp. Mai există și un teren în suprafață de 2800.00 mp. Conform datelor oferite, locuința are o bucătărie și 7 băi. Anul de construcție este 2009.

Unde se află vila fostului șef de la ASF

„Proprietatea este situată în Corbeanca, Paradisul Verde pe un teren în suprafață de 2300 mp cu deschidere de 70 ml la lacul Valea Mocanului. Se compune din terenul de 2300mp, imobil d+p+e+m, un pavilion generos de 80 mp, piscină supraterană decorată cu mozaic și fântâni arteziene stil greco/roman, terase de 160 mp, ponton de 30mp parțial acoperit.

Avem livadă cu 35 pomi fructiferi roditori și o curte cu vegetație matură amenajată profesional și decorată cu elemente de arhitectură deosebită din piatră naturală”, se arată în descrierea anunțului de pe imo-nord.ro.

Casa are 980mp și 7 băi, jacuzzi, saună, salină, sală de sport

Potrivit detaliilor oferite, casa are o suprafață utilă de 980mp cu o compartimentare modernă și spații generoase. În total are în componență 12 camere, 7 băi, jacuzzi, saună, salină, sală de sport, cramă și toate utilitățile necesare.

„Imobilul este construit din cărămidă, cu fundații, centuri, grinzi și planșee din beton armat. Demisolul este locuibil și are o suprafață utilă de 270mp, parterul are o suprafață de 285 mp cu o zona de zi de 140 mp, la etaj avem o suprafață de 240mp iar mansarda locuibila are o suprafață de 185 mp.

Finisajele au fost alese cu bun gust și de calitate superioară cu numeroase elemente de decor unicat, care dau acestei locuințe o valoare speciala”, se mai spune în descriere.

Cine este Cornel Coca Constantinescu

Cornel Coca Constantinescu este fost prim vicepreședinte și mai apoi vicepreședinte pentru asigurări al ASF. El a plecat din Consiliul Autorității după ce a fost exclus din planurile PSD, care nu l-a susținut la noile candidaturi.

Constantinescu are o lungă experiență în finanțe și asigurări. El este, în fapt, unul dintre cei care au coordonat realizarea legii după care funcționează astăzi FGA. Din pozițiile avute la ASF s-a ocupat direct de legătura în FGA în perioade dificile, când intraseră în faliment Astra și Carpatica Asig.