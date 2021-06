Fostul solist Talisman, Tavi Colen a făcut COVID de două ori: Nu puteam să respir

Potrivit lui Tavi Colen, prima oară s-a infectat cu coronavirus în luna februarie anul trecut, atunci când nu se știa de virus. El a spus că boala l-a ținut la pat o lună întreagă și că nu putea respira.

„Am făcut Covid de două ori. Prima dată m-am simțit cel mai rău. A fost la final de februarie anul trecut când încă nu se știa de Covid. O lună întreagă am stat la pat. Am fost foarte rău, nu puteam să respir”, a declarat solistul.

Artistul a mai spus că s-a infectat din nou anul acesta, împreună cu toată familia sa. Acesta a povestit că a doua oară, boala nu a fost la de gravă ca prima oară și că doar a avut nasul înfundat.

Tavi Colen a povestit pentru click.ro că și-a dat seama că are coronavirus după ce mai multe teste au avut un rezultat pozitiv. Solistul a precizat și ce simptome au avut prietena sa și fiul său, Mario.

„A doua oară când am făcut Covid a fost mai ușor. Nu am avut decât nasul înfundat și cam atât. Am făcut teste și au ieșit toate pozitive, și la Emma, și la copil. Eu aveam miros, dar Emma nu a avut miros și gust timp de o săptămână. Fi-miu însă, deși a ieșit și el pozitiv, nu a avut nici un simptom. Are 1.80 la 14 ani”, a mai povestit Tavi Colen.