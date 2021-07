Fostul premier Mihai Tudose răspunde acuzațiilor de plagiat: Trăim într-o lume nebună

Conform acuzațiilor apărute în presă, teza de doctorat cu care Mihai Tudose a devenit cadru didactic la Academia Națională de Informatii „Mihai Viteazul” a SRI nu este originală.

Mai mult, volumul „Schimbarea ma­na­ge­rială. Managementul schimbării!” este o altă lucrare a fostului premier care se află în centrul disputelor. Potrivit România liberă, 220 din cele 368 de pagini sunt copiate. Simultan, este criticat și volumul „Securitatea economică în era transformărilor globale”.

Totuși, Mihai Tudose a reacționat la adresa acuzațiilor respective, punctând că „trăim într-o nebună”.

Reacția lui Mihai Tudose

„A zis presa, care presă? Nu cumva aceeași persoană și cu 2, 3 căței? Mai mult, e răspunsul și declarația oficială de la Academie, dar ală nu e bun, nu a dat. Să facă ancheta! A găsit ea într-o carte, probabil eu am plagiat sigur, că e lucrarea de doctorat. În cartea în care eu am 400 de pagini, sunt 200 plagiate. Nu e plagiată nici aia. Trăim într-o lume nebună! Cum am ieșit și am atacat pe cineva, a mai gasit un articol”, a spus Mihai Tudose la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mihai Tudose reacționează după postarea lui Claudiu Năsui

Anterior, fostul premier Mihai Tudose a reacționat dur după postarea ministrului Economiei. Acesta se întreabă dacă cei de la USR sun ”idioți sau trădători”.

Totodată, el a adăugat că stick-urile cu date confidențiale și parolele de acces la baze de date cu personalul din sistemul de securitate au fost făcute publice în întreaga lume.

Fostul premier susține că pozele postare de ministrul Claudiu Năsui au fost cele care au umplut paharul. În acest context, Mihai Tudose se întreabă dacă nu cumba miniștrii de la USR lucrează chiar împotriva statului român.

„Idioți sau trădători? Stick-uri cu date confidențiale “plecate”….Parole de acces la site-uri de granturi ajunse la toată lumea….Parole de acces la baze de date cu personalul din sistemul de securitate, date la consilieri și ajunse prin străinătate….Și mai nou: poze din zone de producție militară pe contul ministrului economiei (membru CSAT)…

Toate “boacănele” la miniștrii USR….Sunt toți la fel de fraieri sau toți știu ffff bine ce fac… împotriva statului Român?”, a reacționat Mihai Tudose pe contul său de socializare.