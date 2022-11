„Prezint public rapoartele celor îndreptățiți legal și profesional să se exprime și să decidă asumat. Experții au decis că am respectat uzanțele universitare și normele de etică și deontologie profesională. Suportul didactic nu poate face obiectul unui presupus plagiat, nefiind și nepretinzând a fi o creație științifică proprie”, începe postarea fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a fost găsit nevinovat de plagiat

Acesta a postat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, cele două rapoarte de analiză, și anume Raportul Comisiei de etică a USAMVB (entitate care funcționează independent și este îndrituită legal pentru analiză și decizie în astfel de situații) și Raportul unui Grup interuniversitar de experți în domeniul Îmbunătățirilor funciare.

„Aceste rapoarte lămuresc fără echivoc lipsa de fundament a acuzațiilor ce au ca obiect un suport didactic de uz intern, și NU o teza de doctorat, așa cum s-a dorit acreditarea publică a ideii.

Pentru aceia care au disponibilitatea de a se informa și din surse îndreptățite legal și profesional să se exprime pe anumite teme de interes mai mult sau mai puțin public, postez cele 2 rapoarte de analiză:

• Raportul Comisiei de etică a USAMVB (entitate care funcționează independent și este îndrituită legal pentru analiză și decizie în astfel de situații);

• Raportul unui Grup interuniversitar de experți în domeniul Îmbunătățirilor funciare (membrii acestui grup independent au fost desemnați de către instituții academice din România, având în paralel și calitatea de expert judiciar în domeniul în care sunt certificați academic. Acești experți nu au nicio legătura instituțională cu USAMVB).”, a mai scris fostul ministru al Educației.

Fostul ministru al Educației a demisionat acum aproape două luni

Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației pe data de 29 septembrie, după ce în spațiul public au apărut informații privind un presupus plagiat al unui curs universitar.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine. Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească”, scria acesta pe Facebook.