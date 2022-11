Marcel Ciolacu: „Nu acceptăm mărirea punctului de pensie cu 15 procente”

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 16 noiembrie 2022, că nu vor fi nici măriri diferențiate ale punctului de pensie, ci va fi continuat pachetul de ajutor social. El a precizat, totodată, că nu vor „accepta ca punctul de pensie să se mărească cu 15 procente, la fel la toată lumea”.

Liderul PSD a anunțat că poartă discuții despre aceast subiect cu premierul României, Nicolae Ciucă.

„Avem punctul nostru de vedere în ceea ce privește mărirea pensiilor. În acest moment s-a hotărât, împreună cu ministrul de Finanțe, ca anvelopa de mărire a pensiilor să fie la 15 procente, dar asta nu înseamnă că noi vom accepta ca punctul de pensie să se mărească cu 15 procente, la fel la toată lumea. Este total incorect, mai ales de perioada prin care trecem cu toții.

Cred că nu ne-a fost suficientă pandemia, nu a fost suficientă criza din energie, nu a fost suficient războiul din Ucraina… Mai trebuia să venim și după doi ani de guvernare de dreapta. Sunt principiile pe care nu le vom încălca. Vom încerca prin dialog…”, a explicat, miercuri, Marcel Ciolacu.

„Sunt ferm convins că vom găsi soluțiile astfel încât în funcție de venituri să venim cu aceste măriri. Asta nu înseamnă că vor fi măriri diferențiate ale punctului de pensie. Nu a zis nimeni niciodată acest lucru.

Dar în afară de tot pachetul social cu care am intrat la guvernare, de voucherele cu care am venit, anul viitor românii trebuie ajutați și mai mult, să depășim cu toții această perioadă”, a adăugat președintele Partidului Social Democrat (PSD).

Dacă nu se găsea o soluție pentru prețul energiei, PSD nu mai era la guvernare

Referitor la criza energetică, Marcel Ciolacu a recunoscut că dacă nu ar fi fost găsită o soluție privind prețul energiei, Partidul Social Democrat „nu își mai avea rostul la guvernare”.

„Avem niște linii roșii, ale noastre, ale social-democraților, pe care noi nu o să le încălcăm. Am avut o linie roșie clară și nu am spus-o niciodată public, în ceea ce privește situația din energie. Toată lumea ajunsese la un moment la care nu putea să mai accepte ce se întâmpla cu prețul la energie.

Am venit cu o soluție, am găsit până la urmă numitorul comun cu prim-ministrul României și am rezolvat problema energiei pe următorii doi ani și sunt ferm convins că în continuare vom veni cu un proiect coerent de dezvoltare a capacităților de producție, astfel încât acest preț să fie sustenabil, prin producție, și după anul 2025.

A fost și vă recunosc, linia roșie a noastră, a întregii conduceri a partidului și dacă nu găseam împreună această soluție, PSD cred că nu își mai avea rostul la guvernare. Mă bucur că am depășit acest lucru”, a mărturisit liderul social-democraților.