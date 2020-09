Bineînțeles că nu putea lipsi în acea seară și o mică discuție legată de prestanța oficialilor de la ministerul agriculturii în general, referindu-mă doar la cei care contează și sunt vizibili, iar sub impresia puternică și pătrunzătoare de la conferința de presă din aceea zi, îmi năzări ideia să scriu despre pozițiile domnului Emil Dumitru din perioada de fost activist și lider al organizației profesionale a fermierilor PRO AGRO și de atitudinea actuală în postura de secretar de stat la agricultură.

Pentru a reliefa mai bine diferențele de poziție între cele posturi, am ales să folosesc o metaforă de forma ,,ilegalistul”, dar a nu se înțelege că domnul Dumitru ar fi activat în mod nelegal, ci doar pentru a reliefa mai puternic intensitatea activității domniei sale în raport cu oficialii de la MADR și de la alte autorități de stat din aceea perioadă.

Pentru acest articol, am ales câteva teme din perioada de tânăr activist de prim rang a domnului Dumitru, încununată atunci și să nu uităm, de poziția de președinte al Pro Agro și pe care încercăm să le identificăm în oglindă în pozițiile actuale de oficial guvernamental de rang înalt la agricultură.

Astfel ne întoarcem prin anul 2015, când ,,ilegalistul” Dumitru spunea într-o emisiune la Agro TV (n.red 10 iunie 2015) – ,,Va trebui să cultivăm porumb modificat genetic. În Vestul ţării, de exemplu, porumbul e adesea afectat de anumite boli, care distrug culturile, aşa că cei de acolo au nevoie de soiuri mai rezistente, mai puternice, modificate genetic. Eu nu înţeleg de ce noi, românii, putem consuma organisme modificate genetic, dar nu putem cultiva. Dacă veţi întreba fermierii dacă îşi doresc să cultive asemenea plante veţi vedea ce îşi doresc…”. Eeeh ce vremuri, ce opinii, ce dorințe și ce deziderate aveam. Nici noi nu înțelegem, nici atunci și nici acum, de ce nu putem semăna organisme modificate genetic, dar ce contează ? În schimb, oare ce avem acum ? Mai nimic, adică de fapt nimic, deoarece nici Guvernul și nici echipa de la MADR nu a făcut cunoscută vreo intenție de a pune pe masa Comisiei Europene vreo propunere în acest sens, cu toate că ,,apele se mai mișcă” în spațiul comunitar, după ce firma Monsanto are proprietar european, iar primele voci au început să apară și să spună că realitatea care a fost prezentată anterior, nu mai este astăzi chiar la fel de realitate și va deveni în viitor o realitate mai relativă. Adică, cum spunem noi mai popular, începem ,,să o întoarcem ca la Ploiești”.

În acest material nu mi-am propus să analizez lucruri foarte grele, serioase sau profunde, cum ar fi vorba poate de o strategie, o viziune sau măcar un program ceva pentru agricultură, nicidecum, am dorit doar să ne aplecăm asupra câtorva lucruri simple.

Revenim la o problemă de actualitate, cum ar fi seceta din acest an care afectează suprafețe întinse, adică grav afectate au fost 1,2 milioane ha de culturi de toamnă, iar la culturile de primăvară, domnul Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), afirmă că ,,peste 1,5 mil. hectare de culturi înființate în primăvară sunt calamitate în diferite grade din cauza secetei, Guvernul analizând posibilitatea de a-i despăgubi pe agricultori în funcție de resursele bugetare disponibile”. (Food Biz 05.08.2020).

Având în vedere cele afirmate de mai sus, am zis să ne aplecăm în continuare asupra unei declarații foarte interesante, de prin 2016, unde domnul Emil Dumitru, preşedintele PRO AGRO atunci, a declarat într-o emisiune la AGRO TV, că a fost depus deja un proiect pentru crearea unui fond mutual pentru agricultori -,,Am propus chiar şi transformarea Fondului de Garantare a creditului rural într-un fond mutual pentru fermieri fiindcă puţini ştiu, dar acesta are în spate acţiuni ale unor bănci străine şi, mai puţin, acţiuni ale statului român. Acesta a spus că înainte de a înainta propunerile Pro Agro ministerului s-a consultat cu toţi membrii grupării din care face parte şi că, deşi acum există un oarecare consens vizavi de propuneri, nu crede că un asemenea fond mutual ar putea deveni funcţional în 2016, mai ales că legislaţia nu îi permite să funcţioneze.” (preluat de Agropress 12.01.2016)

Atunci mă întreb și eu, dacă în 2016 s-a reușit depunerea acestui proiect fără a fi și adoptat, iar acest lucru îl înțeleg, fiindcă dânsul nu era parlamentar și nici om politic atunci, acum care este impedimentul ? De ce acel proiect dacă există și era bine construit, nu a fost pus pe tapet acum, când ministerul agriculturii întâmpină o situație de criză extraordinară care se manifestă agresiv pe circa 3 milioane de ha și pe alte 2 milioane de ha în mod mai atenuat ? Oare de ce nu au înaintat o OUG, unde caracterul de urgență nu cred că ar fi fost pus la îndoială de cineva, chiar și azi, când a început să plouă și în aceste zone arse de secetă, dar unde până la refacerea rezervei de apă din sol și îndepărtarea amenințării unui nou an secetos va mai curge multă apă pe Dunăre ?

Oare a înțeles și domnia sa că povestea cu fonduri mutuale pe regiuni și pe alte formule teritoriale, cu bani europeni la început și apoi Dumnezeu cu mila, erau doar niște glume în vederea realizării a numeroase funcții de presedinți, vicepresedinți, membrii în CA sau directori peste directori, pentru fel de fel de personaje, care ar fi căpușat aceste fonduri până la ultimul leu ?

Mă întreb și întreb de ce există această rezistență generală și nu numai la nivel de oficiali ai ministerului agriculturii, de a se construi o formula de asigurări agricole cu firme de specialitate, după modelul AGROSEGURO din Spania, care în 60 de ani de existență și-a demonstrat eficiența și preferăm în schimb să avem răbufniri și viziuni ,,șamanice” cu soluții bazate pe acele fonduri mutuale cu niște bani europeni (care nu există în comunitate la nivel general al unei țări) doar pentru început ?

Lăsând în urmă asigurările agricole, voi trece mai departe la un alt aspect extrem de interesant și mă refer la afirmația din 2019 a ,,ilegalistului” Dumitru unde acuză ministerul că nu dispune de o metodologie de verificare și validare a datelor din teren, iar compartimentul de statistică al ministerului nu are personal de specialitate, domnia sa afirmând – ”Îmi vine să râd dacă nu ar fi de plâns citind inepțiile debitate de comunicatul MADR privind minciuna cu producțiile record la porumb”.

Stau și mă gândesc dacă atunci sistemul nu era bun, acum de ce îl folosesc oficialii de la agricultură, iar toate raportările de producție de azi le fac prin raportare la cifrele ,,mincinoase” ale domnului Daea din anii trecuți ? Eu nu spun că acele cifre sunt bune sau nu, eu întreb dacă spuneți că nu sunt adevărate de ce le folosiți ?

Mai mult, dacă sistemul de evaluare al producțiilor este prost, de ce nu faceți unul simplu și eficient. Adică fermierii la fel ca la raportările contabile pentru ANAF până pe 25 ale lunii pentru luna anterioară să raporteze suprafețele și cantitățile recoltate, asta electronic din biroul de la fermă către APIA? Iar aceste raportări să se facă doar în lunile când avem campanie de semănat ?

Așa APIA printr-un singur click, ar putea să furnizeze tuturor celor intereați, atât oficiali, căt și firme care au nevoie de analize, de cifre exacte și în timp util legate de suprafețe, culturi, regiuni, județe, producții, etc. dar de ce să facem ceva simplu dar unde nu mai putem ,,umfla sau diminua” cifrele, cu ceva precis ? Știu că mâine mi se va spune iar că se gândește de căteva luni la asta și s-au făcut progrese, iar o echipă de specialiști lucrează deja.

De menționat că impresia este că aceste acuzații la adresa domnului Daea, starostele de atunci al agriculturii românești , ale ,,ilegalistului” Dumitru au apărut după ce relațiile celor doi par să fi cunoscut o răcire rapidă din anul 2018.

Vorbim de o răcire între cei doi, în condițiile în care la începutul lui 2018 ,,ilegalistul” Dumitru îl lăuda fin pe ,,dușmanul de clasă” Daea, dar neasumat la aceea dată, dovadă gândurile de atunci care erau astfel rostite – ,, faptul că se incită producţia de tomate româneşti (n.red vorbim de programul Tomata) este un lucru bun, dar nu este suficient. În primul rând este problema canalului de comercializare. Aproximativ 70 la sută din nivelul de hrană care se comercializează pe teritoriul României se face prin structura hipermarketurilor care se află în centrul oraşului.”

Mai departe în aceeași intervenție ,,ilegalistul” Dumitru arăta (n.red EvZ 07.01.2018) – ,, este de apreciat ca Mininisterul Agriculturi a decis ca la 15 mai să se depună cererile de plată pentru suprafaţa de teren agricol şi a fost timp să se efectueze toate controalele si la 16 octombrie să se înceapă plata avansurilor efectiv. Au plătit mai mult ca in 2016. Anul acesta au plătit 1,1 miliarde de euro, o sumă consistentă care a ajuns în conturile fermierilor şi au reuşit să îşi reînceapă producţia. Anul trecut am avut 872 de milioane plătiţi. Este un plus că s-au plătit subvenţiile la timp. Dar este un drept al fermierului şi nu o facilitate pe care o oferă un guvern, oricare ar fi el”.

Oare când vorbim de realitatea afirmațiilor la care să ne gândim, atunci când din poziția ,,ilegalistului”, programul cu tomatele era de apreciat, sau după numirea ca secretar de stat, când unul din subiectele favorite erau ,,defăimarea revoluționară” a programelor gen tomata, usturoiul și cooperativa Unirea, aceasta din urmă nici până acum nu a reușit să-și dea obștescul sfârșit ca și existență juridică, doar cea comercială.

Nici nu mai îndrăznesc acum să întreb dacă predecesorul ministru o fi făcut ceva bun în mandatul avut, de teama interpretării mele ca atitudine ,,reacționară” și contrară intereselor de progres ale agriculturii românești și pe care eu aș putea să le pereclitez.

Astfel șă evitâm alte interpretări, ne fuge gândul sprinten către o altă abordare, unde premoniția unui viitor post ministerial încă nu apăruse și unde încă ,,ilegalistul” Dumitru la aceea dată, aborda chestiunea vânzării terenurilor și afirma – ,,Străinii nu mai pot cumpăra terenuri agricole în Ungaria, după ce Parlamentul de la Budapesta a adoptat noua Constituție, care interzice astfel de achiziții. Nu am cum să nu rezonez la o astfel de inițiativă. România trebuie să-și consolideze una din resursele importante – terenul arabil, agricol, al României. Cred că am fi putut și noi măcar să instituim niște reguli – cât teren poți să cumperi ca persoană fizică, cât ca persoană juridică, să fii fermier active, să nu faci speculă imobiliară cu terenul agricol la României.”

În schimb acum ceva timp, nu mult, doar la nivel de luni, atât secretarul de stat, domnul Dumitru, dar secondat și de colegul domniei sale domnul Scarlat, conduși de bagheta magică a ministrului în funcție la agricultură, domnul Oros, l-au ,,răstignit și perpelit” pe domnul Stănescu de la comisia de agricultură din Camera Deputaților, pentru adoptarea unei modificări legislative la legea vânzării terenurilor agricole, care ținea cont întocmai de dorințele ,,ilegalistului” Dumitru, mai ales de partea cu – ,, am fi putut și noi măcar să instituim niște reguli – cât teren poți să cumperi ca persoană fizică, cât ca persoană juridică, să fii fermier active, să nu faci speculă imobiliară cu terenul agricol la României.”. Păi de ce nu ați rezonat domnule Dumitru cu această inițiativă ?

Că poate legea nu este perfectă, poate ar fi trebuit mai șlefuită, pot fi de acord, dar respectă tot ce ați cerut în perioada de ,,ilegalitate”, iar apoi vă deziceți ? Puteați să vă bateți să introduceți chiar și plafonarea suprafețelor așa cum este menționat mai sus și care este unul din ,,marile” principii liberale, dar să nu ne încurcâm acum în mici detalii.

Pentru a încerca pe scurt să lămurim această modificare legislativă, fără a se crede că încerc să susțin poziția domnului deputat Stănescu (și nu cred că are nevoie neapărat), trebuie menționat că are două principale diferențe de fond față de fosta lege și anume :

la preemtori au fost grupați altfel, adică cei de familie, cei învecinați și cei de stat, iar în plus față de vechea prevedere sunt întroduși în aceste grupe tinerii fermieri locali și stațiunile de cercetare care sunt și ,,multe în țară și sunt pline de bani” pentru achiziții de teren agricol, dar acesta este un alt aspect. a doua diferență majoră constă în faptul că după exercitarea dreptului de preemțiune de către preemtori, apare o categorie nouă de preemțiune formată din fermieri persoane fizice sau persoane juridice cu activități în agricultură și care au sediul social de 5 ani în România și activează în agricultură

Dacă și această a doua grupă nu își exercită dreptul de preemțiune, vânzătorul poate vinde cui dorește fără nici o limitare. Și apropo, în toate cazurile cu drept de preemțiune sau nu, trebuie să se accepte pretul cerut de Vânzător pentru a putea cumpăra terenul agricol, deci nu ai nici un avantaj de preț indiferent în ce categorie de preemtori ești.

Ideia simplă și după părerea mea corectă, a fost dacă cei care au drept de preemțiune în zonă nu aplică la achiziție, să fie încurajați să cumpere cei care fac agricultură în țară și sunt dispuși să vină acolo. Dacă nici asta nu se întâmplă atunci terenul se poate vinde la liber, oricui plătește prețul anunțat.

Cred că pentru cei care nu înțeleg sau nu vor să priceapă, orice argument este inutil, dar esența legii aceasta este. Că modul de aplicare sau de realizare al acestor procese ar fi putut fi simplificat este altă discuție, doar că echipa ministerială văzând doar roșu în față și la propriu și la figurat, au dorit doar demonetizarea acestei legi, nu perfectarea ei și nu au fost singurii, exact ca și la proiectul legii camerelor agricole. Dar oare fostul ,,ilegalist” Dumitru a uitat tot ce a dorit și a propus în perioada din urmă?

Totuși, chiar dacă va mira foarte tare, concluzia mea din urmă, este că în continuare cred că domnul Dumitru, fostul ,,ilegalist” și actualul secretar de stat, are cele mai bune abilități din actuala echipă de la MADR pentru a fi un viitor foarte bun ministru al agriculturii.

Dar ca acest lucru să se întâmple cred că sunt necesare trei lucruri, o susținere în partid puternică și cu ,,mână liberă”, un grup de consilieri cu care să lucreze non stop, iar aceia să poată să-i spună ,,când o ia pe arătură” și poate puțină înțelepciune, dar care vine implacabil cu vârsta dar și cu o autoimpunere. Poate cine știe perioada de ,,ilegalitate” să fie de folos în viitor.