România s-a confruntat de-a lungul timpului cu migrația populației. În prezent, conform datelor oficiale, 6,5 milioane de români se află în Diaspora. Mai exact, vorbim de un sfert din populația țării noastre. Invitatul a explicat că este ușor să judeci situația românilor din Diaspora. Totuși, aceștia trebuie să facă multe compromisuri în scopul de a se bucura de o viață mai bună.

România se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu o decădere demografică. Diaspora reprezintă o sursă importantă de resursă umană. Astfel, țara noastră are nevoie de inițiative care să ajute la întoarcerea românilor în România. În acest sens, Mihai Dohotar a povestit despre o nouă propunere legislativă a PNL depusă la începutul acestei luni.

„Ca senator de Diaspora, am încercat de-a lungul timpului să adun tot felul de problematicii pe care mi le spuneau diasporenii. M-am bazat atât pe experiența mea proprie, cât și pe relația mea cu mediul asociativ din diaspora, mai ales în timpul mandatului meu ca și consilier la departamentul Românii de pretutindeni, prin care am intrat în legătură cu foarte multe asociații din diaspora. După ce am depus jurământul, am început să circul foarte mult. Eu nu am stat un weekend acasă, mergeam mereu în afară. În această lege se revăd propunerile colegilor liberale, ale mediului antreprenorial, propuneri și idei de la Repatriot. Prima discuție în cadrul partidului am avut-o cu domnul președinte Nicolae Ciucă. Este foarte preocupat de temă. Am discutat cu el articol cu articol. Este depus în procedură de urgență. Mă aștept ca la finalul lunii să intre în Comisie”, a spus invitatul.