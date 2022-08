De altfel, și primăria a făcut niște pași consitenți în această direcție. Astfel, Midia Sat este primul cartier nou edificat după Revoluție în orașul Năvodari, iar lucrările de o complexitate foarte mare s-au încheiat anul trecut.

Pol imobiliar de mare viitor

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Florin Chelaru: – Sunt multe proiecte mari despre care am putea vorbi, dar cel mai important este construirea de la zero a unui cartier destinat tinerilor. Midia Sat este primul cartier nou edificat după Revoluție în orașul Năvodari, iar lucrările de o complexitate foarte mare s-au încheiat anul trecut. Vorbim de o investiție de peste 7 milioane de euro, care a demarat în toamna anului 2019.

În urmă cu câțiva ani acolo era teren viran, acum se întinde un cartier care pe zi ce trece prinde tot mai mult viață. Primul pas a fost să acordăm acolo tinerilor locuri de casă prin Legea 15/2003. Am acordat astfel peste 220 de locuri de casă și le-am promis tinerilor că vom lucra în paralel cu ei:noi construim infrastructura completă a cartierului, în timp ce ei își construiesc casele.

Și am reușit. Cartierul Midia Sat a fost construit de la zero cu tot ce înseamnă canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, drumuri asfaltate, trotuare amenajate cu pavele, iluminat public. Și ne bucură să vedem că tot mai mulți își termină casele, că se străduiesc să își construiască un loc al lor și, cel mai important, că am găsit motivația pentru a determina tinerii să rămână acasă, la Năvodari.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?*

F.C: – Nu știu sigur că este cel mai mare, dar cu siguranță este cel mai apropiat de suflet și cel mai important pentru mine și cred că și pentru oraș. Vorbim despre Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari. După 30 de ani, orașul Năvodari are din nou o unitate medicală, care funcționează ca structură exterioară a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța.

În septembrie 2020, am reușit cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și al Spitalului Județean Constanța să inaugurăm, la Năvodari, Centrul de Sănătate Multifuncțional. Reabilitarea și modernizarea clădirii noului Centru de Sănătate a fost realizată de Primăria Orașului Năvodari – o investiție de circa 4 milioane de lei din bugetul local, iar Consiliul Județean Constanța a dotat unitatea sanitară cu echipamentele medicale și mobilierul necesar desfășurării actului medical în cele mai bune condiții. Iar, pe linie medicală, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a recrutat și a angajat personalul necesar. Această unitate medicală este cu atât mai importantă întrucât dispune de Unitate de Primiri Urgențe, laborator de analize medicale, spitalizare de zi și cabinete medicale în specialitățile: cardiologie, pediatrie, chirurgie, dermatologie, neurologie, ORL, medicină internă.

Dacă anul trecut, am reușit cu sprijinul Rompetrol să aducem la Centrul de Sănătate Multifuncțional cel mai performant echipament de radiologie digitală – model Siemens lansat pe piață în anul 2021 – și să dotăm la standarde înalte laboratorul de analize medicale cu aparatură nouă pe Microbiologie și Imunologie (investiții de peste 300.000 de dolari), anul acesta ne-am propus să facem din nou echipă pentru Năvodari și năvodăreni cu KMG International-Rompetrol, Consiliul Județean Constanța și Spitalul Județean Constanța, și să deschidem două noi cabinete medicale în specialitățile Obstetrică-Ginecologie și Diabetologie, și nu numai.

2022, an al împlinirilor

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

F.C: – 2022 va fi unul dintre cei mai consistenți ani în ceea ce privește demararea de investiții și proiecte noi în Năvodari.

Am început deja lucrările pentru reabilitarea și supralărgirea la trei benzi a podului care leagă Năvodariul de Mamaia Nord, ceea ce va duce la o fluidizare a traficului, mai ales în perioada sezonului estival. Este o lucrare complexă, care a necesitat o lungă perioadă de proiectare, avizare, reavizare, schimbări de soluții etc. Dar mulțumim Celui de sus că am început lucrările și sperăm să finalizăm conform graficului propus.

Tot anul acesta ar trebui să punem piatra de temelie pentru noua Școală nr. 3 din Năvodari. Un proiect realizat cu fonduri europene, în valoare de 4 milioane de euro. Noua construcție va cuprinde, printre altele, 20 de săli de clasă, 8 laboratoare moderne, sală de sport (500mp), bibliotecă, sală de ceremonii, terenuri de sport exterioare, spații verzi. Am semnat contractul de execuție cu firma câștigătoare, urmează să semnez și ordinul de începere a lucrărilor.

De asemenea, un alt mare proiect care va demara anul acesta. Este vorba despre ”Îmbunătățirea mobilității urbane în Orașul Năvodari pe străzile ce deservesc transportul în comun: strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constanței, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor”. Acest obiectiv se va realiza prin asfaltarea și modernizarea celor mai importante străzi aflate pe traseul mijloacelor de transport în comun – aproximativ 4,3 km de drumuri. În aceste zone se va avea în vedere redimensionarea trotuarelor, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament, reconfigurarea traseelor de autobuz și prelungirea acestora și în zone periferice ale orașului. De menționat este faptul că Str. Plopilor va fi modernizată în întregime prin lărgirea la 4 benzi, asfaltare integrală, amenajarea spațiilor verzi – rulouri de gazon, modernizarea aleilor pietonale, realizarea de piste de bicicliști, stații de bike-sharing și rasteluri pentru biciclete. Totodată, prin implementarea proiectului, se va avea în vedere realizarea de noi piste de bicicliști în orașul Năvodari, în lungime de peste 3 km.

Modernizarea Casei de Cultură și transformarea ei într-un veritabil centru cultural este un alt proiect în valoare de aproximativ 5 milioane euro, care va demara anul acesta. Prin lucrările executate, se vor construi noi săli de spectacole, sală de dans, sală repetiții teatru, sală științe ale naturii, sală de pictură, sală de lucru manual, sală ceramică, sală fotografie/film, sală canto, club de informatică, sală limbi străine, sală de expoziție, sală activități cerc copii, bibliotecă, sală de conferințe și sală de ședințe. Lucrările de modernizare vor cuprinde și Sala Mare de spectacole, care va fi prevăzută cu scaune noi moderne, înlocuirea lambriului de lemn, refacerea pardoselii existente și podina de lemn a scenei, montarea elementelor constructive pentru o mai bună acustică concomitent cu refacerea și finalizarea tuturor instalațiilor clădirii – ventilație, sanitare, electrice sau de iluminat. La exterior, se va reface tencuiala decorativă în întregime conferind o nouă imagine Casei de Cultură, păstrându-se totuși zonele din piatra naturală, urmând ca acestea să fie înlocuite pe zonele degradate.

Tot anul acesta, vom mai începe lucrările pentru extinderea și modernizarea iluminatului public în orașul Năvodari pe 60 de străzi (fonduri europene – 5 milioane euro),lucrările pentru construirea Unității de Îngrijire Persoane Vârstnice și Centru de Zi (3 milioane lei – fonduri europene), continuare lucrări construire 3 noi parcuri în Năvodari pe o suprafață de 10 ha (4,5 milioane euro – fonduri europene).

Doi ani de mari tensiuni

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

F.C: – În anul 2020, la începutul pandemiei, a existat într-adevăr o presiune pe bugetul local, când am luat numeroase măsuri pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus. Am derulat atunci acțiuni de dezinfecție periodică a scărilor de bloc, dar și a străzilor și trotuarelor din oraș, am susținut prin echipa asistenților sociali toți vârstnicii din oraș – sub conceptul #SigurAcasă, mergeam la pas prin oraș pentru a-i îndemna pe bătrâni să rămână în case, timp în care echipaje ale Poliției Locale avertizau toți locuitorii orașului nostru să evite deplasările. Acești doi ani au fost, într-adevăr, doi ani de tensiune și teamă pentru toată lumea, dar cu deschiderea Centrului de Vaccinare în incinta Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari și cu toate măsurile de prevenție implementate prompt în parteneriat cu instituțiile abilitate, am reușit să gestionăm eficient, la nivel local, această pandemie.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

F.C: – Nu cred că există vreo particularitate anume la Năvodari în ceea ce privește relația cu administrația centrală, ci problemele țin în principal de birocrația excesivă în aprobarea proiectelor, acordarea avizelor etc. Oamenilor le vine greu să înțeleagă faptul că un proiect are nevoie de cel puțin 3 ani pentru a parcurge un ciclu normal de la aprobare până la demararea lucrărilor. Totul necesită timp, resurse, energie: statul cere de la stat aprobări, statul cere de la stat avize; este foarte complicat să aliniezi toate instituțiile în spatele unui proiect în același timp. De multe ori ni s-a întâmplat să rezolvăm, spre exemplu, avizele și soluțiile tehnice cu o instituție, pentru a veni apoi o altă instituție care să schimbe totul și să ne întoarcem de la zero. Dacă ar fi ceva ce aș putea cere de la administrația centrală ar fi flexibilizarea procedurilor, reducerea termenelor, eliminarea birocrației excesive. Vă dați seama că dacă noi, Primăria Năvodari, semnalăm asta, ce să mai zicem de cetățeni sau firmele private…

Administrația publică, un carusel al răbdării

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?*

F.C: – Probabil așa cum va afla pe pielea lui, administrația publică este un carusel al răbdării, al nervilor tociți și, de multe ori, pare a fi o reeditare a legendei meșterului Manole. Mulți colegi care au venit din mediul privat în administrație au avut un șoc când au văzut cât de greu se întâmplă lucrurile în aparatul administrativ. Tinerilor colegi le recomand să privească lucrurile cu răbdare, să nu încerce să ardă etapele, deoarece vor ajunge în situații fără ieșire și să caute să se înconjoare de oameni capabili și competenți. Proiectele nu se fac peste noapte, chiar dacă așteptările oamenilor sunt mari. Îi asigur, însă, că realizările și proiectele finalizate pot schimba într-adevăr în bine viața concetățenilor, iar această satisfacție merită tot efortul.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?*

F.C: – Cu siguranță, peste 10 ani sper să vorbim despre o administrație publică 100% digitalizată, în care serviciile publice acordate cetățenilor să fie la maximă capacitate și la un click distanță. Deja suntem pe acest drum și cred că este direcția corectă. Interacțiunea fizică a contribuabilului cu funcționarul public se va diminua constant și acest lucru ar trebui să se traducă într-o eficientizare, transparentizare și creștere a calității serviciilor publice.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

F.C: – Dezvoltare și evoluție. Iar preferații noștri sunt banii europeni, din fonduri nerambursabile. Aceasta este, de altfel, și prioritatea noastră ca echipă administrativă – să atragem cât mai multe fonduri europene pentru a asigura orașului o dezvoltarea sănătoasă, durabilă și corectă și fără împovărarea cetățenilor contribuabili.