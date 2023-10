Afacerile au cunoscut o creștere constantă, iar de 13 ani înregistrează profit. Echipa a crescut de la 74 de angajați, în 2008, la 162 în prezent, iar gama de articole s-a extins de la 30.000, la aproximativ 150.000 de articole.

„În 2023, aniversăm 15 ani de prezență pe piața din România, dar și 60 de ani de la înființarea grupului. M-am alăturat echipei Foerch la jumătatea anului 2010, iar la finalul acelui an, am înregistrat o cifră de afaceri de 10 mil. lei și am închis primul an fără pierderi. Pentru 2023, estimăm o cifră de afaceri de peste 13 mil. euro și marcăm al 13-lea an de când am intrat pe profit”, Liviu Șonea, Directorul General.

Compania a ajuns la peste 15.000 parteneri: auto (55% din CA), construcții (35% din CA) și industrie (10%). Gama de produse pe care Foerch România o comercializează este variată și acoperă o plajă largă de domenii. Sortimentul cuprinde produse chimice pentru ateliere și construcții, așchietoare, scule de mână și pneumatice, echipamente de sudură și, nu în ultimul rând, articole pentru protecția muncii. De exemplu, chimia de atelier cuprinde de la soluții de curățat, lubrifianți, adezivi și până la vopsele. Pentru a deservi toate tipurile de clienți și pentru a răspunde tuturor exigențelor, portofoliul cuprinde articole Standard și Premium. Astfel, clienții pot achiziționa tot necesarul, de la un singur furnizor. Avantajele majore ale unui astfel de parteneriat sunt optimizarea procesului de cumpărare și creșterea productivității.

Pe lângă sortimentul extins, Foerch România oferă clienților și alte beneficii, precum: servicii de calitate, promptitudine, flexibilitate, consultanță la cele mai înalte standarde și timp de livrare scurt. În cazul articolelor aflate pe stoc, în depozitul din Săcele, termenul de livrare este de 24-48 de ore, iar în cazul comenzilor speciale, livrarea se face în maxim 7 zile de la comandă.

Pentru a susține dezvoltarea companiei, din grijă pentru angajați, dar și pentru a mări capacitatea de depozitare, Foerch a investit aproape 4 mil. euro într-un nou sediu, în Brașov. Construcția se desfășoară pe o suprafață de 4.400 mp, dintre care 3.300 mp reprezintă depozitul și 1.100 mp birouri, săli de training și de ședințe. Sediul are o arhitectură modernă, include soluții inovatoare, eficiente energetic și prietenoase cu mediul.

„Noul sediu ne ajută să oferim servicii mai bune clienților și condiții optime pentru a ne extinde echipa. Filosofia noastră a fost întotdeauna să avem produsul adecvat nevoilor și aplicațiilor clientului, la cele mai înalte standard de calitate, în cantitatea necesară și la momentul oportun”, completează Liviu Șonea.

Aniversarea Foerch România, cea a grupului și inaugurarea sediului au fost marcate printr-o petrecere cu peste 400 de invitați – angajați și parteneri. Evenimentul a avut loc la finalul lunii septembrie, la sediul companiei și s-a bucurat de prezența membrilor din boardul concernului: Theo Forch – fondatorul grupului, fiul și fiica acestuia, Wolfgang Forch, Birgit Forch și Reinhold Kuhn, directorul de operațiuni. Aceștia au venit la Brașov pentru a felicita echipa locală pentru rezultatele remarcabile. (P)