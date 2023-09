PNL va insista ca echilibrarea bugetară să se realizeze responsabil, fără a supraimpozita companiile, a declarat vineri deputatul PNL Florin Roman.

Florin Roman arată că „noile măsuri fiscale trebuie să protejeze, cât de mult posibil, mediul de afaceri”.

Liberalul a mai punctat că România a încheiat primul semestru cu a doua creștere economică de la nivelul UE. În acest context, dacă Guvernul Ciolacu „pune o povară fiscală prea grea pe firmele din ţara noastră, riscăm să strangulăm dezvoltarea”.

Deputatul consideră că Guvernul Ciolacu este obligat să evite măsurile de austeritate.

De asemenea, Florin Roman a precizat că PNL are mai multe „linii roșii” peste care nu va trece, indiferent de unele recomandări mai dure din rapoartele internaționale. Aceste „linii roșii” includ:

Potrivit liberalului, PNL susţine introducerea unui pachet de facilităţi fiscale pentru investiţiile peste 50 de milioane de euro în România.

În acest context, deputatul a transmis că liberalii salută deschiderea Guvernului Ciolacu de a ţine cont de poziţia PNL. Forma finală a măsurilor va depinde însă şi de discuţiile care vor fi purtate cu experţii Comisiei Europene.

Florin Roman a mai spus că abordarea partidelor de Opoziţie de a iniţia o moțiune de cenzură este legală. Cu toate acestea, este iresponsabilă cu obiectivul României de a avea un buget sănătos şi o economie puternică în următorii ani, a transmis liberalul.

„Dacă USR si dl Ghinea ar fi scris ZERO taxe noi, azi nu am fi fost puşi in situaţia de a discuta ce au impus ei in PNRR. PNL, evident, nu va susţine o astfel de moţiune, dacă va exista.

Poate acum, vor înţelege şi cei care mai aveau dubii asupra compromisului unei guvernări cu PSD. Fără liberali, mediul privat şi cei care muncesc corect ar fi fost cei care ar fi decontat cel mai mult”, a completat Florin Roman.