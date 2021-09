Într-un interviu acordat pentru Știrile Pro Tv, Florin Piersic a vorbit despre activitatea sa, dar și despre viața pe care o are la 85 de ani. Întrebat ce planuri are, actorul susține că a ajuns la o vârstă în care se ține ” de femei ca să nu cadă”.

Totodată, el a mai subliniat faptul că își dorește doar să fie sănătos și să se gândească la cei dragi din viața sa, precizând că pentru el prietenia înseamnă foarte mult.

”Omul Florin Piersic? Nimic. Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care.. recunosc, ați zis de admiratoare, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos și să mă gândesc cu drag la cei ce sunt încă pe lângă mine, la cei care sunt prieteni ai mei.

Și asta cu prietenia e o chestiune despre care am putea vorbi mult. Pentru că prietenia înseamnă foarte mult. Toți vor să fie prieteni între ei, dar nu toți reușesc. Ce înseamnă prietenia? Cel mai frumos lucru. Când spun prieten, ar trebui să scriem cu P mare. M-ați întrebat ce e prieten, e omul ca tine, și care vrea să îți fie bine”, a spus Florin Piersic.

”Arătam grozav de bine”

Totodată, Florin Piersic a vorbit și despre perioada tinereții sale, în care arăta ”grozav de bine”. Acesta și-a amintit că avea nenumărate admiratoare, de toate vârstele adăugând că acesta a fost și unul dintre motivele care l-au ambiționat să devină actor.

”Arătam grozav de bine. Adică, grozav. Grozav n-am arătat niciodată. Dar arătam cumva. Îmi place să mă văd în filmele vechi, în Harap Alb, în altele, când mă văd îmi vine să mă pup pe ecran, dar mi-e frică să nu mă curentez. Cum să spun, îmi place. Am colegi care ca și mine, au admiratoarele lor. E adevărat, că admiratoarele mele erau cam tinerele pe vremea aceea. Dar îmi plăcea, îmi plăcea. Că doar de asta te-ai făcut actor. Să te aplaude lumea, să te iubească, să te pupe, să te îmbrățișeze. Că așa era atunci, ne îmbrățișam. Mă pupam cu toți care veneau. Ceea ce acum nu e voie. Și îmi pare rău că nu e voie, și e cam târziu ca eu să mai aștept să mă pup cu vreo admiratoare a mea”, a mai adăugat Florin Piersic.

Actorul a vorbit și despre o eventuală plecare din România. Florin Piersic susține că nu s-a gândit niciodată să plene din țara unde s-a născut, adăugând că le duce lipsa tuturor actorilor și prietenilor săi care nu mai sunt în prezent aici.

”Cum, să plec din România? Nu, eu sunt născut aici. Și aici vreau să și plec de aici din România undeva într-o stea. Mi-ar place să mă duc, unde sunt foarte mulți colegi, prieteni de-ai mei……. Nu îmi face plăcere să va spun, dar plecarea fiecărei artiste, fiecărui actor, fiecărui regizor, fiecărui om pe care l-am cunoscut, îl regret. Și nu numai că îl regret, mă gândesc foarte mult la ei, și îi pomenesc mereu”, a mai spus Florin Piersic.

El a venit și cu un sfat pentru tinerii actori. Florin Piersic le recomandă acestora să se gândească la el atunci când vor reuși să devină actori și să îi urmeze povestea.

”Tinerilor actori nu am ce să le spun, decât dacă sunt talentați, să se prezinte. De exemplu, dacă mie îmi spune unul o poezie, din cei pe care îi cunosc, și vin pe la mine o grămadă, acum mai puțin. Știu ei de ce, și știți și dumneavoastră. Dacă îmi spune unul o poezie, îmi dau seama dacă e talentat sau nu. Cred eu.

Dar sunt alții care sunt specialiști în asta. Dar da, dacă ești talentat, dacă ești puternic, dacă ești sănătos. Asta este o profesie în care sănătatea contează extraordinar. Da.. Ce sfat să le dau? Le dau un sfat foarte bun. Când vor să se facă actori, să se gândească la mine. Să spună, bă, vreau să fiu și eu că poama asta, cum îl cheamă, Caisă, Piersică. Și eu port noroc”, a mai adăugat el.