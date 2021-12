Fostul premier, Florin Cîțu, a spus că nu știe cum va gestiona România valul cinci al pandemiei de Covid-19, cu care majoritatea țărilor din Europa se confruntă deja.

„Nu știu, vom vedea când va veni valul 5. Nu am datele… La valul patru i-am cerut ministrului să fie pregătit, să nu reducă numărul de paturi la ATI, am cerut ca premier”, a declarat Florin Cîțu.

„Dacă avem o rată de vaccinare pe care am văzut-o câteva săptămâni după ce am introdus certificatul verde în Parlamentul României, am fi avut mai mulți vaccinați. Dacă nu ai o rată mare de vaccinare, riscurile sunt foarte mari pentru un nou val”, a spus Florin Cîțu.

PSD va fi responsabil pentru gestionarea valului 5: Au avut foarte multe soluții, acum au șansa să le implementeze

Liderul PNL spune că PSD are Ministerul Sănătății și este responsabilitatea lor să implementeze măsurile corecte pentru limitarea efectelor valului cinci al pandemiei.

„Acum știu că PSD are Ministerul Sănătății, au avut foarte multe soluții, acum au șansa să le implementeze. E vorba de viața românilor, sper să gestioneze cât mai bine, vor avea susținerea în Parlament. Trebuie să avem o variantă pe legea certificatului verde”, a precizat Florin Cîțu.

Șeful Senatului este de părere că implementarea certificatului verde ar fi putut conduce la creșterea ratei de vaccinare, soluție care a dat rezultate foarte bune în toată lumea.

„Am venit cu acest certificat verde, am vrut să fie peste tot în timpul iernii, oamenii se vaccinau, nu închideam economia. S-a luat decizia relaxării, mi-am spus opinia de economist. Specialiștii PNL au susținut certificatul verde, acea variantă, au crezut cu toții, chiar amendamentul privind angajații din privat, suntem de acord cu această variantă, e o variantă mai puțin dură decât un lockdown.

Când aveam doar un certificat verde, eu sper să nu ajungem la ceea ce se întâmplă în vestul Europei. Am reușit să finanțăm și costurile suplimentare din Sănătate”, a declarat Florin Cîțu, luni seara, la Digi24.

România trebuie să grăbească implementarea certificatului verde

De asemenea, Florin Cîțu, susține că România are nevoie să se grăbească în implementarea certificatului verde.

„Timpul fuge în defavoarea noastră. Variantele de lege se tot schimbă. Cel mai rău e să nu faci nimic. Cei care merg împotiva acestei acțiuni sunt cei care beneficiează. Aceste grupări care militează împotriva vaccinării. Deci cei din privat să plătească teste pentru cei din spațiul public…?!

E împotriva principiilor noastre liberale. Asumarea răspunderii e o chestiune pe care premierul o ia. Poate vine mai devreme decât ca la buget. Plus că s-ar putea să fie contestată la Curtea Constituțională”, a mai precizat Florin Cîțu, luni seara, la Digi24.