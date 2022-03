Florin Cîţu va efectua o vizită de lucru în SUA. Ce subiecte se află pe agenda discuțiilor?

Așadar, pe agenda discuţiilor se află dialogul parlamentar activ între Parlamentul României şi Congresul SUA, în special aderarea ţării noastre la programul Visa Waiver, potrivit informațiilor transmise în comunicatul forului legislativ.

Totodată, vizita va avea loc la Washington D.C., în intervalul 24-30 martie, având ca scop reliefarea sprijinului deplin al Parlamentului pentru relaţia bilaterală transatlantică cu SUA, bazată pe Parteneriatul Strategic şi apartenenţa la NATO.

Delegaţia Senatului României va avea o serie de întrevederi oficiale

Delegaţia Senatului României va avea o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanţi ai Senatului şi ai Camerei Reprezentanţilor SUA, precum şi ai Departamentului de Stat. Trebuie menționat că vor avea loc şi întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din SUA şi ai comunităţii române din zonă.

De asemenea, vor fi dezbătute teme privind relaţia bilaterală româno-americană, cooperarea în plan politic şi parlamentar, economic şi de securitate, precum şi proiecte internaţionale, informează Senatul.

Întâlnirea dintre vicepreședintele american Kamala Harris și președintele Klaus Iohannis

Amintim că vicepreședintele american Kamala Harris și președintele Klaus Iohannis au participat recent la o întrevedere care a avut loc la București. În cadrul discuțiilor, au fost abordate subiecte precum tensiunile militare din Ucraina și Visa Waiver.

„Doamnna vicepreședinte a reconfrimat angajamentul deplin al SUA pentru articolul 5 privind apărarea colectivă al Tratatului de la Washington, cuprinde esența și spiritul NATO și garantează că orice încecare va primi răspunsul ferm prompt și decisiv al întregii alianțe. O spun cu mare responsabilitate, NATO va acționa fără ezitare pentru apărarea fiecărui stat aliat, inclusiv a României. Este un scenariu pe care dorim să îl evităm, dar nu vom ceda niciun milimetru în respectarea angajamentelor care ne leagă.

Am mulțumit pentru consolidarea prezenței militare a SUA în România, am subliniat necesitatea creșterii în continuare a prezenței militare, pe termen lung. Am transmis că România înțelege că securitatea începe acasă, am luat decizia de creștere a cheltuielilor de apărare la 2,5%, fapt apreciat de SUA. Am discutat și chestiunea Viza Waiver pentru România și sperăm să avem rezultate și pe acestă linie”, a declarat Klaus Iohannis.