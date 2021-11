Florin Cîțu lansează un atac la adresa PSD: Românii au votat o țară liberală, cu principii liberale

În acest context, Florin Cîțu a subliniat că formațiunea sa „nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele” și va „garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele. Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a precizat președintele PNL.

Marele regret al lui Florin Cîțu după negocierile cu PSD

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, se arată încrezător în forțele PNL-ului. Acesta susține că partidul pe care îl conduce va ieşi mai puternic după discuţiile cu PSD şi UDMR pentru formarea noului guvern. Totodată, acesta a mai precizat că a făcut tot ceea ce a depins de el pentru deblocarea negocierilor cu PSD.

Astfel, întrebat de ziarişti, la Palatul Parlamentului, dacă PNL a ieşit mai slăbit din negocierile cu PSD, Cîțu s-a arătat încrezător în următoarea perioadă. El a mai adăugat că decizia finală a fost a partidului, iar negocierile finale au fost conduse de Nicolae Ciucă, premierul propus de Klaus Iohannis.

„Nu, va ieşi mai puternic. Asta a fost decizia partidului, am mers în partid cu cele două variante. De fiecare dată, dacă a fost nevoie şi să mă dau la o parte, m-am dat la o parte, chiar am predat şefia negocierilor domnului premier Nicolae Ciucă, toate aceste lucruri le-am făcut pentru a debloca situaţia. Până la urmă, a fost decizia partidului, negocierea a fost condusă de următorul premier”, a spus Cîţu.

În ceea ce privește regretele rămase, Florin Cîțu susține că singurul lucru de care îi pare rău este faptul că liberalii nu au obținut Ministerul Finanțelor, un portofoliu „esenţial” pentru premier.