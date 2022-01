Pe 25 ianuarie, Președintele ANIS Mihai Matei , Vicepreședintele Alexandru Lapușan, Coordonatorul TF Fiscalitate Diana Sipos și Ioana Ene – Public Affairs Specialist ANIS, au avut o întâlnire cu Președintele Senatului Florin Cîţu și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dan Vîlceanu.

În cadrul acestei întâlniri, ANIS a prezentat câteva date referitoare la impactul în economie pe care îl are sectorul de Software și Servicii și a venit cu o serie de propuneri de măsuri pentru creșterea impactului industriei în economia României.

Întâlnirea a fost una productivă, cele două părți convenind asupra faptului că industria a crescut în ultimii ani și are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta sustenabil pe viitor. De asemenea, părțile au convenit consolidarea dialogului pentru elaborarea unor măsuri care să contribuie la creșterea industriei și la păstrarea competitivității cu țările din regiune.

Florin Cîțu, despre concluziile acestei întâlniri

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, consideră că industria IT necesită un cadru fiscal simplu şi clar, astfel încât România să devină cel mai important jucător în Uniunea Europeană.

„Una dintre cele mai productive industrii din România, industria IT, are nevoie de soluții eficiente pentru prevenirea si combaterea fenomenului Brain Drain și pentru accesul la finanțare. Un alt pilon de bază pentru industria IT este necesitatea unui cadru fiscal simplu și clar, astfel încât România să devină cel mai important jucător în Uniunea Europeană.

Astăzi, împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, am avut o întâlnire bună cu reprezentanții Asociației patronale a industriei de software și servicii. Am discutat soluții pentru problemele cu care se confruntă industria IT din România. Soluțiile identificate împreună cu reprezentanții ANIS vor încuraja inovația și cercetarea, vor consolida ecosistemul de afaceri mici și mijlocii din domeniu, vor ajuta companiile să aibă acces la surse de finanțare și la capital uman”, a declarat Florin Cîțu într-o postare pe pagina sa de Facebook.