Florin Cîţu a salutat la finalul săptămânii ultima decizie luată de BNR. Este vorba despre reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an, de la 1,50 la sută pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021.

Într-o postare pe pagina personală de facebook, premierul susține că decizia luată de Banca Națională confirmă scăderea inflației atât pe termen mediu, cât și lung. Totodată, acesta a mai subliniat faptul că decizia este, de fapt, ”dovada că policia fiscală în România nu mai este un factor destabilizator în economie”.

“Vești foarte bune pentru toată economia – dobânda de politică monetară a scăzut. Felicit BNR pentru decizia de a reduce dobânda de politică monetară de la 1.5% la 1.25%.

Prin această decizie banca centrală confirmă scăderea inflației pe termen mediu și lung. În același timp, această decizie reprezintă dovada că politica fiscală în România nu mai este un factor destabilizator în economie”, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Florin Cîțu salută decizia BNR

Reacția premierului vine după ce BNR a anunţat, vineri că a decis vineri reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021, informează banca centrală.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2,00% pe an.

“Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 15 ianuarie 2021, a hotărât următoarele: reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an, de la 1,50 la sută pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021; reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an, de la 1,00 la sută pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, se arată într-un comunicat al BNR.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea