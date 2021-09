Florin Cîțu, criticat din toate părțile. Cătălin Drulă: Am trecut cu răbdarea de orice limită

Cătălin Drulă susține și că USR PLUS s-a înșelat în privința lui Florin Cîțu, în contextul în care mai mulți oameni de la vârful PNL înțeleg că au pus un pariu greșit, potrivit celor spuse de el.

„Aceste 8 luni sunt proba maturității noastre. În felul în care am fost tratați și la comportamentul premierului Cîțu, am trecut cu răbdarea de orice limită. Și mai ales Dan Barna. Omul e un monument de răbdare și de tact în relațiile inclusiv mărunte, zilnice cu premierul, în care ne spunea că lucrurile se întâmplă astăzi și nu se întâmplau nici după o lună. Dar nu vreau să intru în bucătăria internă. Până la urmă, în momentul de față, eu am conmvingerea că este un om, din poziția pe care o are în momentul de față, face rău României. Or, votul pe care l-am primit, responsabilitatea mă obligă să acționez ca atare”, a declarat Cătălin Drulă miercuri, 15 septembrie, la B1 TV.

USR PLUS dorește să funcționeze coaliția, însă fără Florin Cîțu

De asemenea, Drulă a spus că USR PLUS dorește să funcționeze coaliția cu PNL, însă fără Florin Cîțu.

„Ce nu merge în această coaliție este premierul Cîțu. Prin înlocuirea sa, putem reveni într-o formulă de guvernare care era funcțională”, a spus Drulă, susținând că Florin Cîțu nu are calități de lider.

„Am avut senzația că nu înțelege conceptul acesta parlamentar că e nevoie de o majoritate. Eu n-am dat concurs pe post la premierul Cîțu să fiu angajat ministru la Transporturi”, a mai spus Drulă.

USR PLUS nu trece peste condiția schimbării lui Florin Cîțu

Totodată, fostul ministru al Transporturilor a declarat și că USR PLUS nu trece peste condiția schimbării lui Florin Cîțu din funcția de premier.

„Ce cred eu eu – și semnalele pe care le am – este că foarte mulți oameni de la vârful PNL înțeleg că au pus un pariu greșit cu Florin Cîțu. E cumva complicat în momentul ăsta să rezolve situația. Dar își dau seama că e un pariu greșit atât pentru partidul dumnealor, unde nu vreau să mă bag, cât și pentru România și cred că caută activ soluții. Eu sper să aibă mintea bună, să gândească că putem construi lucruri împreună, să gândească aceste interimate la ministere ca pe niște interimate, nu ca pe un mic război de capturare a unui teritoriu și să putem reface o coaliție care acum opt luni credeam că e coaliția care poate să refacă reformele în România”, a conchis Cătălin Drulă.

