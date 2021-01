Premierul României, Florin Cîţu, a avut luni o convorbire cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Prim-miniștrii au discutat despre campania de vaccinare împotriva COVID. Se pare că şeful Executivului de la Bucureşti și-a exprimat speranţa că, în curând, cetăţenii români vor putea din nou călători fără restricţii în Grecia.

“Astăzi am avut o convorbire cu omologul meu grec, domnul Kyriakos Mitsotakis. Am discutat despre situaţia pandemică din ambele ţări. Dar și despre relaţia de prietenie atât de veche dintre România şi Grecia. Campania de vaccinare a fost unul dintre principalele subiecte ale discuţiei. În speranţa că, în curând, cetăţenii români vor putea din nou călători fără restricţii în Grecia. Turismul reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale relaţiei noastre bilaterale. Mă bucur că există o cooperare strânsă între cele două state şi că suntem parteneri în cadrul marii familii europene”, a afirmat Florin Cîţu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Guvernul Florin Cîțu pregătește concedieri masive!

Pe lista ministrului Finanțelor Publice se află Metrorex, CFR și TAROM. De asemenea, salariile sunt substanțiale în rândul conducerii din aceste companii, în ciuda dificultăților financiare. Guvernul Cîțu a declarat că marile companii de stat care cer ajutor de stat nu vor mai primi bani în absența unor planuri clare de restructurare.

CFR Călători are în plan ca în 2021 să repare şi să modernizeze în jur de 440 de vagoane, însă este puternic dependentă de bugetul pe care îl va primi, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al companiei. „Pentru acest an, noi ne continuăm planurile aşa cum le-am stabilit şi le-am anunţat încă de la începutul lui 2020. Am stabilit atunci trei piloni importanţi: 1 – să punem călătorul în centrul deciziilor noastre, vocea lui va trebui să fie auzită, să se transforme în decizii; 2 – să ne ocupăm de trenuri mai bine decât în ultimii ani. S-a văzut acest lucru. V-am anunţat deja obiectivul 1000 plus, am ajuns la 1000 de vagoane după ce în sezonul trecut aveam doar 790, deci e o creştere de aproape 30% de parc. Vă spun este fără precedent în Europa.