Guvernul Cîțu pregătește concedieri masive! Pe lista ministrului Finanțelor Publice se află Metrorex, CFR și TAROM, transmite Antena 3.

De asemenea, sursa menționată arată că salariile sunt substanțiale în rândul conducerii din aceste companii, în ciuda dificultăților financiare.

Demn de menționat este că, de când a preluat mandatul, premierul Florin Cîțu a declarat că marile companii de stat care cer ajutor de stat nu vor mai primi bani în absența unor planuri clare de restructurare, care să ofere garanția unei reale schimbări.

CFR are în plan modernizarea a sute de vagoane

CFR Călători are în plan ca în 2021 să repare şi să modernizeze în jur de 440 de vagoane, însă este puternic dependentă de bugetul pe care îl va primi, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al companiei.

„Pentru acest an, noi ne continuăm planurile aşa cum le-am stabilit şi le-am anunţat încă de la începutul lui 2020. Am stabilit atunci trei piloni importanţi: 1 – să punem călătorul în centrul deciziilor noastre, vocea lui va trebui să fie auzită, să se transforme în decizii; 2 – să ne ocupăm de trenuri mai bine decât în ultimii ani, şi s-a văzut acest lucru – v-am anunţat deja obiectivul 1000 plus, am ajuns la 1000 de vagoane după ce în sezonul trecut aveam doar 790, deci e o creştere de aproape 30% de parc, vă spun este fără precedent în Europa.

Evident că ne trebuie şi buget pentru acest lucru. În acest an ne-am propus să reparăm şi să modernizăm undeva la 440 de vagoane. Evident că avem şi la scadenţă. Obiectivul nostru este să creştem controlat şi în niciun caz să scădem sub 1000 de vagoane. Din cele 440 – 400 ar fi doar cele reparate, iar 40-50 să fie vagoane modernizate. Repet, suntem puternic dependenţi de bugetul pe care-l vom primi.

Anul trecut prin faptul că am dublat practic viteza de modernizare faţă de anii precedenţi, am primit aceste fonduri şi am convingerea că şi în acest an aceste eforturi ale noastre vor fi din nou apreciate şi vor continua să vină banii pe investiţii”, a afirmat Costescu.