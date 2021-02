A fost show total la Românii au talent după ce Florin Călinescu a apăsat butonul de Golden Buzz pentru următorul concurent! Este vorba despre Gim (Ghintan Ion Mihail).

Conform informațiilor transmise de către Pro TV, Ghintan Ion Mihail este un concurent special, care cântă despre ce este și ce vede. Acesta a fost lăsat la orfelinat când avea 9 luni.

Era singurul din orfelinat care se ducea la școală și este singurul care a făcut liceul. A absolvit liceul de muzică și spune ca muzica este singurul lucru care îl relaxează, arată sursa menționată.

Pentru Gim, părinții au fost profesorii, care l-au ghidat și ajutat. De asemenea, este demn de menționat că un profesor de teatru l-a ajutat să ajungă să se dezvolte și pe partea asta, așadar Gim a avut curajul să participe la un casting. Mai mult, a ajuns sa joace în serialul Hackerville.

Show total la Românii au talent!

Florin Călinescu a decis să apese butonul de Golden Buzz după ce Gim și-a încheiat prestația impresionantă. Astfel, artistul a vorbit pentru Pro TV despre emoțiile pe care le-a avut pe scenă.

„Nici acum nu conștientizez! E uimitor, nu am cum să descriu asta. Simți că ești important, simți că cineva vrea să te audă! Zici că ai murit și ai ajuns în Rai! Am muncit să ajung aici și am îndurat multe”, a spus el pentru sursa menționată.