Florin Călinescu a ținut să-și spună punctul de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă cu Liviu Dragnea în acest moment dar și ce ar urma să se petreacă în PSD.

„1 iunie e aproape.

Ce am promis, e promis.

Pe cei de azi sa ii lasam, pe unii sa sarbatoreasca, pe altii sa jeleasaca.

livulica, tie, o “ la baie” cât ma putin traumatizanta.

Te ajuta consilierii si avocatii tai.

M-am rugat de tine, aici, de doi ani sa asculti.

Remarcabil este ca in urma ta ramâne cea mai jegoasa adunare de partid. Ce serparie, ce crocodalie lasi sa se lupte pentru mizeria creata de iliescu si care te-a facut pe tine ironman. Pentru trei ani si ceva plus ce o sa mai vina…

O sa iti aduc cateva ceva pentru la baie”, a comentat Florinescu pe pagina sa de Facebook.

Nu este prima oară când vedeta Pro TV dă de pământ cu liderul PSD. Reamintim că în momentul în care Liviu Dragnea a refuzat să vorbească cu un reporter al ProTV, pe care l-a invitat apoi în baie, Călinescu a răbufnit. El i-a trasnmis că se oferă el să-l însoţească la baie, „da’ o să stai ceva vreme… Te antrenez gratis pentru maratonul da la Jilava“.

„”Angoasat pân parlament, Livulică îl invită pe un copil dă presă la baie. Nu cunosc continuarea. Livulică, tată, vin io cu tine la baie. Da’ o să stai ceva vreme…te antrenez gratis pentru maratonul dă la Jilava… sau mai bine Rahova, că e în teldrum spre tarania ta..”, a comentat atunci pe pagina de Facebook, Florin Călinescu.

