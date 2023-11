Cu ce se ocupă Florin Călinescu de când a părăsit Bucureștiul? La vârsta de 67 de ani, a optat să renunțe la agitația și zgomotul Capitalei pentru a se bucura de o viață liniștită în comuna Babana, județul Argeș. În acest loc, își gestionează o mică fermă în casa părintească. A adunat o mică familie de 83 de găini, cinci porci, 42 de bibilici și nouă gâște. Pentru protecție, dispune de patru câini vigilenti care veghează asupra gospodăriei sale.

Se ocupă personal de tot. Este fermier, îngrijitor al animalelor și bucătar. Frecvent, împărtășește pe pagina sa de Facebook imagini cu recolta sa de legume, printre care se numără roșii, vinete, cartofi și alte vegetale.

Florin Călinescu deține două terenuri în Argeș, conform declarației sale de avere din 2020, când a candidat pentru Parlament. Aceste terenuri se află în comuna Babana, județul Argeș, având dimensiuni de 3.600 de metri pătrați și, respectiv, aproape 9.000 de metri pătrați.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus el.

Ilustrul actor și-a exprimat dorința de a-și încheia viața într-un mod public, fie la televizor, fie pe internet. În timpul interviului acordat publicației Cancan, artistul a fost întrebat dacă a primit oferte pentru a reveni în atenția micilor ecrane.

„Da”, a confirmat primirea de oferte, însă le-a respins categoric pe toate deoarece nu mai are interes să revină în mediul televizat. Există chiar o posibilitate ca el să inițieze propria sa stație de televiziune. Cu toate acestea, un aspect este clar: actorul își exprimă dorința să își încheie viața într-un mod transmis public, fie printr-o emisiune televizată, fie prin intermediul internetului.

„Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e, iar dacă eu am spus că nu mă interesează nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc. Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții.

E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume. Când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct”, a explicat el.