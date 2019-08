Florin Călinescu, recent devenit preşedinte al Partidului Verde, a vorbit la Digi 24 despre planurile sale politice din viitorul apropiat, ca apoi să răbufnească atunci când a fost întrebat de Dacian Cioloş și partidul PLUS.

„În cel mai scurt timp o să prezint un Guvern, o să vedem atunci. Băi, USR-ule! Guvernul PSD îl vedem. Care este guvernul tău?”, a spus Florin Călinescu, la Digi24.

Moderatoarea emisiunii îi aminteşte că au propunerea de premeir, resectiv Dacian Cioloş, la care preşedintele Partidului Verde a răspuns:

„Hai, lăsaţi-mă în pace cu Cioloş! De aia! Am spus de atâtea ori: un om care te cheamă la întâlnire şi după aceea nu îţi spune da, nu sau nu mă interesezi, este un om nepoliticos! Eu sunt un cetăţean în contact cu aceste vârfuri. Este total rudimentar să fii chemat la o discuţie o dată, de două ori, de trei ori şi după aia să nu îţi mai spună nimeni, ba pe a mă-tii! E nepoliticos, mai ales între bărbaţi! Femeile măcar au o eleganţă. Nu te mai lua după mine, că nu eşti genul meu! Sărut mâna, am înţeles! Onoarea nu există între mulţi cetăţeni. (…) Am fost la trei întâlniri şi mingea nu a mai venit, nu că s-a oprit în fileu sau mi-au dat-o lângă linie. Adică vorbim, vorbim şi o lăsăm ca în gară. Eu cred că nişte oameni din jurul lui nu l-au mai lăsat să continue discuţia cu mine”, a declarat Florin Călinescu, la emisiunea „24/7”, potrivit știridiaspora.ro.

