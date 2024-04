Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că sunt în desfășurare lucrări de întreținere și modernizare a rețelelor de irigații din întreaga țară. Potrivit acestuia, proiectele sunt programate să fie finalizate în cursul acestui an.

Cu o stație de pompare retehnologizată și pe canale reabilitate, fermierii din zonă vor putea iriga aproximativ 600 de hectare. Investiția are o valoare de 12.500.000 lei și va fi finalizată în acest an!

Luni, 1 aprilie, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a comunicat că în județul Giurgiu sunt în curs de desfășurare investiții și lucrări pe rețelele de irigații.

La Amenajarea de Irigații Giurgiu Răzmirești, sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a canalelor și a stațiilor de pompare a apei. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, însoțit de colegul său, deputatul de Giurgiu, Marian Mina, a efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua progresul investiției.

Proiectul de investiții este de o amploare semnificativă. El are o valoare totală estimată la aproximativ 485 de milioane de lei. Se estimează că acesta va fi finalizat până în anul 2026.

Cu sprijinul canalelor proaspăt construite și reabilitate, alături de modernizarea stațiilor de pompare, se va asigura alimentarea cu apă din Dunăre pentru irigarea unei suprafețe de aproximativ 76.000 de hectare. În conformitate cu angajamentele asumate, sistemul de irigații va fi revitalizat și apa va fi livrată către fermieri prin canale, fără a implica costuri suplimentare.

„INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI PE CANALELE DE IRIGAȚII ❗️

AZI, ÎN JUDEȚUL GIURGIU❗️

Se lucrează la reabilitarea canalelor și a stațiilor de

pompare apă de la Amenajarea de Irigații Giurgiu Răzmirești.

🤝Alături de colegul meu Marian Mina, deputat de Giurgiu, am mers pe șantier și am văzut stadiul acestei investiții complexe, de aproximativ 485 milioane de lei, care se va finaliza în anul 2026.

Pe canale noi, reabilitate și cu ajutorul stațiilor de pompare modernizate aducem apă din Dunăre pentru a iriga aproximativ 76.000 de hectare.

🤝Așa cum am promis, reabilitam sistemele de irigații și aducem apă pe canale, fără costuri pentru fermieri!”, a scris ministrul Agriculturii pe pagina sa de Facebook.