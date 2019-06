Orice debut al unui proiect de afacere sau al unui parteneriat trebuie să înceapă cu entuziasm și cu încrederea că lucrurile se vor desfășura favorabil. Acest nou început poate fi sărbătorit prin oferirea de buchete de flori oamenilor care fac parte din acest proiect pentru a optimiza momentul. Florariile online pun la dispoziție buchete ce s-ar preta foarte bine acestui moment precum acest aranjament cu orhidee , extrem de usor de livrat.

Un antreprenor poate oferi, din partea firmei, clienților săi cadouri florale pentru a le stârni o emoție pozitivă care îi va determina pe viitor să revină. Florile sunt o opțiune favorabilă pentru mediul business atunci când este ziua de naștere sau onomastica unui angajat sau partener de afaceri. Pentru a nu da greș cu tipul de buchet sau aranjament floral, le sugeram pe cele cu coloristica verde alb.

Sunt florarii online care au categorii dedicate mediului corporate , precum aceasta categorie de pe Buchete.ro.

De altfel, aniversările firmei, de un număr important de ani, sau sărbătorirea unei publicații importante pot fi momente prielnice de a aprecia angajații și a le aduce aprecieri pozitive verbale însoțite de flori pentru a încărca pozitiv energia firmei.

De asemenea Crăciunul și Paștile sunt sărbători importante, iar cadourile florale sunt mult apreciate. Aranjamentele florale specifice sărbătorilor de iarnă sunt cele care conțin brad și accesorii potrivite anotimpului rece. Cadourile florale de Paști pot consta în buchete sau aranjamente de flori de primăvară însoțite de un mesaj pascal.

Daca lucrati intr-o companie multinationala cu sucursale in afara Romaniei care doresc sa trimita flori in tara, este bine de stiut ca majoritatea florariilor au sectiuni in limba engleza sau chiar site-uri separate precum FlowersRomania.net pe care este evitata listarea aranjamentelor ce nu respecta traditia autohtona, precum buchetele cu numar par de fire.

Iar ca ultima observatie, desi extrem de importanta, nu trimiteti niciodata aranjamente florale care pot fi interpretate gresit, ca o intentie romantica, alegeti mereu aranjamente cu mai multe tipuri de flori, pentru a dilua semnificatiile percepute in mod traditional in ceea ce numim „limbajul florilor”.

