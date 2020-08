După ce Traian Băsescu și-a depus candidatura pentru București, a venit și rândul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, să își depună dosarul de candidatură pentru un nou mandat în fruntea Bucureștiului, în cadrul alegerilor locale programate în 27 septembrie.

„Mi-am depus candidatura cu gândul la bucureșteni. Am tot văzut că se practică acum discuții despre cifre, PUZ-uri, autostrăzi suspendate, dar nimeni nu vorbește nimic de bucureșteni. Nu ne putem preface că depășim o perioadă normală. Suntem într-un război sanitar care ne va aduce o criză economică, iar prima mea grijă este să reușim să trecem peste această criză”, a transmis Firea, la ieșirea de la Biroul Electoral.

Ea a mai adăugat că i se pare injust cum unii care au stat închiși în case, să se protejeze pe perioada crizei Covid-19, au acum pretenția să le ceară oamenilor voturile.

„Eu am avut grjă de cadrele medicale, am asigurat capacitate mare de testare, de aceea Bucureștiul nu a devenit focar de Covid – pentru că cei care sunt acum internați în spitale nu sunt toți din capitală. Am început și un program de donare de plasmă sanguină, am făcut tot ce s-a putut pentru limitarea răspândirii epidemiei de Covid-19. (…) În tot acest timp, unii din Guvern făceau afaceri grase, conform raportului Curții de Conturi. Au făcut afaceri pe spatele oamenilor îngrijorați. Eu am fost zilnic la muncă, în toate perioada stării de urgență și a stării de alertă, fără să mă gândesc la protecția mea, la familia mea. Alții care acum cer voturi nu s-au deplasat în vreun centru de bătrâni, în vreun cămin de copii. Au stat ascunși timp de 3, 4 luni și acum au pretenția să obțină voturi”, a spus Firea.

Comentariul lui Firea îl vizează direct pe Traian Băsescu care a susținut că fondul problemei în București este poluarea, care trebuie rezolvată în primul rând reducând pierderile de energie prin izolarea termică a blocurilor şi a caselor.

„Atâta timp cât blocurile pierd 20% din cantitatea de căldură, încălzesc atmosfera – cei care produc energie – asta consumă şi eliberează în atmosferă emisii de carbon. Una din soluţii este să eliminăm pierderile de căldură şi în felul acesta se va produce mai puţină energie termică pentru încălzire. Este soluţia pe care o veţi vedea pusă prima pentru toate statele UE pe lista de priorităţi în acest proces al Europei verzi”, a punctat Băsescu.