Primarul general al municipiului Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat că în prima zi de înscrieri a proiectului „Testăm pentru Bucureşti” s-au înregistrat circa 7.500-8.000 de persoane, după ce miercuri CGMB a aprobat suplimentarea numărului beneficiarilor proiectului şi includerea şi a bucureştenilor care călătoresc în scopuri turistice.

„Proiectul propus de mine a fost votat ieri, în Consiliul General, am şi demarat acest proiect, astăzi a fost prima zi de înscriere pe adresa de email [email protected] Astăzi, în prima zi, am primit 2.500 de emailuri. Colegii de la ASSMB au început deja să le citească. Într-un email sunt mai multe solicitări pentru mai multe persoane de a se testa. Am calculat până în această seară cam 7.500 – 8.000 de persoane care vor să se testeze prin programul lansat de Primăria Capitalei, teste gratuite cu aparate Real Time PCR necesare pentru a intra în Grecia sau în alte ţări care le solicită”, a spus Firea, conform RTV.

Ea a menţionat că, începând de luni, în funcţie de perioada în care pleacă în vacanţă, aceste persoane vor fi repartizate la cele 12 clinici de stat şi private cu care Primăria Capitalei este în parteneriat.

„E normal ca acum să aibă prioritate cei care pleacă în câteva zile în vacanţă, iar cei care – să spunem – pleacă în august, bineînţeles că se vor testa cu 3-4 zile înainte de data plecării, astfel încât buletinul de analize să fie valabil”, a adăugat Firea.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat, în şedinţa de miercuri, suplimentarea numărului de beneficiari ai proiectului „Testăm pentru Bucureşti” de la 11.000 la 20.000 şi includerea în rândul acestora şi a bucureştenilor care călătoresc în scopuri turistice.