Recent, Comisia Europeană a decis ca din anul 2035 să nu se mai fabrice mașini cu alte motoare decât electrice. Pe fond, ministrul italian al Transporturilor, cel care ocupă și funcția de vicepremier al Guvernului de la Roma, Matteo Salvini, spune că această trecere rapidă reprezintă o sinucidere și un cadou oferit industriei chineze.

„Nouă tuturor ne pasă de apă, de calitatea aerului şi de un mediu mai curat, dar asta nu înseamnă că trebuie să concediem milioane de lucrători şi să închidem mii de afaceri”, a declarat Matteo Salvini, potrivit Reuters.

Potrivit lui „avem nevoie de mai mult timp şi de contribuţii economice pentru a-i ajuta pe cei care doresc să-şi schimbe maşinile”.

Mașinile noi pe diesel sau benzină, interzise din 2035

Amintim că, în cursul zilei de marți, 14 februarie, Parlamentul European a aprobat o lege care interzice vânzarea de mașini noi cu motoarea diesel sau benzină din anul 2035.

„Regulamentul încurajează producţia de vehicule cu emisii scăzute sau zero. El cuprinde o revizuire ambiţioasă a obiectivelor pentru 2030 şi un obiectiv de emisii zero pentru 2035, care este esenţial pentru a putea realiza neutralitatea climatică până în 2050. Obiectivele oferă claritate industriei auto şi stimulează inovaţia şi investiţiile în cazul producătorilor de maşini. Consumatorii vor putea cumpăra şi conduce mai ieftin maşinile cu emisii zero, iar o piaţă la mâna a doua va apărea mai rapid. Astfel, condusul sustenabil va deveni accesibil tuturor”, spune deputatul olandez Jan Huitema, el fiind raportor pentru acest proiect.

Reducerea emisiilor de CO2

Potrivit noii legislații, emisiile de CO2 produse de autoturismele și camionetele noi trebuie reduce cu 100%. De asemenea, pentru anul 2030, au fost stabilite obiective intermediare de 55% pentru autoturisme și 50% pentru camionete.

De asemenea, regulamentul mai prevede ca producătorii care au o producție mică, între 1.000 şi 10.000 de autoturisme noi sau între 1.000 şi 22.000 de camionete noi, pot obține o derogare până la finalul anului 2035.

Cu 340 de voturi pentru, 279 împotrivă și 21 de abțineri, noile norme au stabilit, de asemenea, o cale pentru obiective mai imediate de reducere a emisiilor. Noile autoturisme și camionete vândute începând cu 2030 vor trebui să respecte o reducere a emisiilor de 55% și, respectiv, 50% față de nivelurile din 2021. Obiectivul anterior privind emisiile pentru 2030 pentru mașinile noi vândute era de 37,5%.