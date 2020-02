Finala ligii campionatului de fotbal american, cunoscută sub numele de Super Bowl, adună în fiecare an cele mai scumpe reclame. Nici acest an nu a făcut excepţie, 30 de secunde de publicitate costând peste 5 milioane de dolari.

„Anul acesta, la Super Bowl, vedem spoturi publicitare mai lungi ca niciodată. Dacă 30 de secunde costă peste 5 milioane, o reclamă de 60 de secunde ajunge să coste aproape 11 milioane de dolari. Este o investiție uriașă, dar brandurile au fost dispuse să dubleze suma pentru a-și spune povestea. E ceva ce au făcut multe branduri anul acesta”, potrivit Diana Pearl, analist.

Candidaţii miliardari la preşedinţia Statele Unite au profitat şi ei de moment pentru a se promova. Astfel, Donald Trump şi Michael Bloomberg nu s-au uitat la bani şi au dat, fiecare, câte 10 milioane de dolari pentru un spot electoral difuzat la Super Bowl-ul din acest an, potrivit digi24.ro.

Reclame scumpe, Jennifer Lopez şi Shakira, dar şi o gafă a lui Donald Trump

Titlul a fost câştigat în acest an de Kansas City Chiefs, care a luat trofeul pentru a doua oară în istorie, după ce a învins pe San Francisco 49ers. După meci, preşedintele Donald Trump a gafat din nou, felicitând „marele stat Kansas”, deși trofeul a fost câștigat de echipa din orașul Kansas, statul Missouri.

Pe lângă reclamele scumpe, la pauza meciului disputat la Miami au susţinut un mic concert Jennifer Lopez şi Shakira. „Sunt foarte încântată să împart scena cu tine în seara asta Shakira. Hai să-i arătăm lumii ce pot face două fete latine”, spunea Jennifer Lopez înaintea meciului, pe Instagram.

Super Bowl este cel mai urmărit eveniment televizat din Statele Unite. Cu 100 de milioane de oameni în fața ecranului, nu sunt de mirare sumele uriașe investite în publicitate. Iar anul acesta s-a atins un nou record: 5,6 milioane de dolari pentru 30 de secunde de publicitate.

