În cel de-al zecelea sezon ”Românii au talent”, Erno Varga a primit un Golden Buzz de la juratul Andi Moisescu, pe care l-a impresionat atât cu vocea cât și cu atitudinea sa. Astăzi, în MAREA FINALĂ, Erno ne-a ridicat la cer cu prestația sa. A ales să interpreteze melodia „You Raise Me Up”!.

Finala Românii au Talent! Cine a câștigat vineri, 29 mai, premiul de 120.000 de euro la Pro TV VIDEO

Într-un interviu acordat PRO TV, Erno a declarat și ce va face cu banii dacă va câștiga: „Dumnezeu știe cel mai bine ce trebuie să se întâmple și dacă voi câștiga, cu siguranță voi avea grijă de toți oamenii dragi mie”. Erno Varga (31 de ani) este din Oradea, iar povestea sa de viață bate filmul. Acesta a fost mutat, până la 18 ani, din orfelinat în orfelinat, în mai multe județe, pentru că mama lui își schimba des domiciliul.

Complet marcat de necazurile și greutățile din centrul de plasament, Erno Varga s-a angajat ca spălător de vase la restaurantul unui hotel din Oradea și, de atunci, viața lui a început să se schimbe. Conform spuselor lui, proprietarul l-a motivat să fie un om mai bun.

Erno Varga s-a îndrăgostit prima dată de muzică când a ascultat operă. Aceasta cântă la pian, cântă și cu vocea, deși nu are studii de specialitate.

Duo MainTenanT

În cel de-al zecelea sezon ”Românii au talent”, Ludivine Furnon Perso și Nicolas Besnard, adică Duo MainTenanT, au obținut de la Mihai Petre un Golden Buzz. Într-un interviu acordat PRO TV, cei doi ne-au zis și ce vor face cu banii „Din cauza situației actuale, nu știm când și dacă vom putea să mai lucrăm vreodată ca înainte. Drept urmare, am folosi banii pentru a ne asigura nouă și copiilor un viitor mai sigur și mai prosper”.

În 2010, Duo MainTenanT au participat la France’s Got Talent și au ieșit pe locul 6 overall. Apoi, în 2019, Ludivine și Nicolas au participat și la America’s Got Talent, unde au primit patru DA. Momentul lor este considerat unul dintre cele mai senzuale din istoria emisiunii – edița americană.

Cei doi formează un cuplu și în viața reală, nu doar pe scenă, și au împreună doi copii, de 1 și 2 ani. Ludivine este fostă gimnastă și a câștigat prima medalie din istoria gimnasticii Franței la un Campionat Mondial, după ce s-a antrenat cu românii Sergiu și Tatiana Popa și coregrafa, tot româncă, Adriana Pop.

Aura Marcu

Aura Marcu a obținut unul dintre cele zece Golden Buzz-uri din sezonul 10 ”Românii au talent”. În MAREA FINALĂ a interpretat celebra melodie Nella Fantasia. Într-un interviu acordat pentru PROTV, Aura a declarat: ”Dacă aș câștiga marele premiu, banii i-aș investi, în primul rând, într-o locuință pe care să o pot numi, în sfârșit, acasă”.

Aura are 33 de ani, este din Bacău și, pentru că mama ei are probleme psihice, a crescut într-un orfelinat. Tatăl ei nu mai este în viață. Aura Marcu lucrează la ora actuală la o compania aeriană, ca stewardesă. Spune că iubește ceea ce face, dar nu mai mult decât muzica. Aura cântă muzică clasică, după ce a urmat cursurile Conservatorului din Iași și Liceul de Artă din Bacău.

Îi place să scrie poezii și să deseneze. Poeziile au o tentă pesimistă. „Încă mai am momente, momente de fericire pură, când nu sufăr, dar lupt, lupt să fac o parte din lucruri și să rămân conectată la prezent”.

Radu Palaniță

În cel de-al zecelea sezon ”Românii au talent”, mecanicul auto Radu Palaniță l-a impresionat pe juratul Florin Călinescu în așa măsură încât a obținut de la acesta un Golden Buzz. În MAREA FINALĂ, Radu a interpretat lui Frank Sinatra, MY WAY.

Într-un interviu pentru PRO TV, Radu a dezvălui câteva secrete de-ale sale, dar și ce ar face cu banii dacă ar câștiga:

„Dacă aș câștiga marele premiu, ce aș face cu banii? Această întrebare își are cu siguranță răspunsul: îmi voi cumpăra o casă, îmi voi ajuta familia și prietenii și voi ajuta și o familie nevoiașă. Întotdeauna am ajutat oamenii, necondiționat, pentru că sunt OM”.

Radu este din București, lucrează ca mecanic auto, dar spune că pasiunea sa este muzica. ”Nu am niciun fel de studii muzicale, însă am aflat că pot să cânt, în urmă cu 4 ani si jumătate, într-un bar de karaoke. De atunci, la fiecare sfârșit de săptămână, frecventez locații de karaoke unde cânt alături de prieteni. Mi-am dat seama că vreau să încânt oamenii cu muzica mea”.

Radu a participat și la Vocea României și spune că, deși nu a trecut mai departe, experiența de acolo și sfaturile juraților l-au motivat să meargă mai departe.

Daria Călugăru

În sezonul 10 ”Românii au talent”, Daria Călugăru și numărul său pe hoverboard i-au lăsat cu gura căscată pe Smiley și Pavel Bartoș, care i-au acordat Golden Buzz-ul. În marea finală Daria a avut un moment emoționant care ne aduce aminte de copilărie. În cadrul unui interviu pe PRO TV, Daria ne-a spus ce va face cu banii

„Sincer? Voi merge, la iarnă, în Laponia, și le voi demonstra colegilor că, de fapt, Moș Crăciun există. El este ca și Dumnezeu. Daca tu crezi în el, există! Apoi voi merge la Disneyland tot cu familia, bineînțeles.” O mare parte din bani vor merge spre proiectul meu de suflet, Școala de dans pe hoverboard, dar și în educație.

Astăzi, concurenții încep lupta pentru titlul de cel mai talentat concurent și premiul de 120.000 euro, într-o experiență de neuitat, trăind prima finală de acasă! Erno Varga, Theodor Marcu, Siena Vușcan, Mihai Țigaret, Sara Ardelean, Duo Maintenant, Aura Marcu, Radu Palaniță, Daria Călugăru, Gennady Tkachenko-Papizh sunt pregătiți pentru seara vieții lor și pentru șansa de a câștiga încrederea celor care îi urmăresc!

Votul aparține celor de acasă care-și vor putea susține favoritul atât prin sms, la numărul de telefon 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), după START VOT, folosind codurile de concurs ale fiecăruia dintre ei, cât și online pe site-ul romaniiautalent.protv.ro.

De asemenea, votul îți poate aduce unul din cele 30 premii oferite de LIDL. Îndrăznește să mizezi pe concurentul pe care-l vezi pe primul loc și poți câștiga vouchere de cumpărături de 250 de lei dacă vei avea dreptate!

În premieră, locurile 2 și 3 vor fi recompensate pentru performanțele lor. Cei care le vor ocupa la finalul sesiunii de vot vor obține premii de 20.000 euro, respectiv 10.000 euro. De asemenea, în marea finală, vom afla cine a câștigat premiul de originalitate în valoare de 10.000 euro pentru care s-a votat în această săptămână.

Momente noi, spectaculoase, concurenți și jurați care vor oferi o seară magică din casele lor și o decizie care va aparține în totalitate telespectatorilor.

Cine sunt cei 10 finaliști

